כוכבת הילדים מיכל הקטנה ידועה בשל הפקות יום ההולדת המוגזמות והראוותניות שהיא עורכת לילדיה מדי שנה, אבל הפעם התיעודים שהתפרסמו מתוך החגיגה של ילדיה ריף וריי עוררו סערה גדולה ברשת.

בצילומים שהתפרסמו ברשתות החברתיות מתוך החגיגה שנערכה בסוף השבוע, נראית כוכבת הילדים דוחפת את פניהם של שני ילדיה אל עוגת יום ההולדת שלהם. התיעוד עורר תגובות קשות ברשת ורבים גינו את התנהגותה וטענו כי האקט של דחיפת הילדים לתוך העוגה, היה נראה אלים.

מיכל הקטנה פרסמה לאחר מכן סרטון התנצלות בחשבון האינסטגרם הרשמי שלה. בהתנצלות אמרה כוכבת הילדים בת ה-43 כי היא לוקחת אחריות מלאה על מה שקרה, למרות שלדבריה הרעיון להכניס את הפנים לתוך העוגה היה של הילדים שלה שחגגו יום הולדת: "הרגע עם העוגה. זה היה רעיון של ריף וריי, חשוב לי לומר שהם אלו שביקשו את זה, תיכננו את זה וחיכו לזה כל היום".

היא הוסיפה ואמרה: "ידענו בדיוק מה הולך לקרות, לכן גם את העוגה הכנו ולא היו שם קיסמים ולא שיפודים. הילדים היו בהתרגשות גדולה, לא היה שם כוח, שום סיכון, רק משחק מצחיק ומתוק של שני ילדים תמימים, מאושרים, שכל כך חיכו לרגע הזה, שהעוגה תהיה בפנים שלהם וכשהם ירימו את הראש מהעוגה הם יתפוצצו מצחוק".

עוד היא אמרה: "עכשיו כשאני צופה בסרטון אני רואה שזה רגע שיצא פחות עדין ממה שהיה בזמן אמת, אם זה פוגעני או גרם למישהו אי נוחות, אז אני רוצה להתנצל מעומק הלב ולקחת אחריות. אימא זה תפקיד חיי, אני מגנה על הילדים שלי בכל צעד ובכל נשימה".