מאחורי הנצנצים והחיוך הגדול: 10 דברים שלא ידעתם על מיכל הקטנה – מהלילות שהיא מבשלת לבד, דרך הרגע ששינה את המסלול, ועד הבחירות האישיות שעיצבו את הדרך

מיכל ויצמן, הידועה בכינויה "מיכל הקטנה", היא אחת מכוכבות הילדים המובילות בישראל. בעשור האחרון היא הפכה לשם דבר, אבל מאחורי הדמות הצבעונית והאנרגטית מסתתרות לא מעט עובדות מפתיעות על הדרך, הערכים והחיים האישיים. לכבוד יום ההולדת (שנחגג בחודש נובמבר), ריכזנו 10 רגעים שהפכו אותה לכוכבת של ילדי ישראל:

1. "מיכל הקטנה" – מותג שנולד על במה

מיכל נולדה בשם מיכל קעה וגדלה ביבנה. את השם "מיכל הקטנה" אימצה כשהחלה ליצור תוכן לגיל הרך – דמות שמחה, נגישה וקרובה לעולמם של הילדים. השם נדבק, הפך למותג, וממשיך ללוות אותה עד היום.

2. הפריצה הראשונה לא הייתה לילדים

רגע לפני שהפכה ל"קטנה", הקריירה שלה החלה בדרמה למבוגרים: בשנת 2000 גילמה את דמותה של ספיר באופרת הסבון הישראלית הפופולרית "רמת אביב גימל". זה היה כרטיס הכניסה שלה לעולם המשחק.

3. הקריירה כמטפלת נקטעה

ויצמן החלה ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. היא התכוונה להפוך למטפלת, אך שיחה עם מרצה שכנעה אותה שתהליך הקמת קליניקה אינו מתאים לאופייה הממהר. היא חיפשה דרך להשפיע ולשמח –- ומצאה אותה בעולם הילדים.

4. קיבלה "שיעור לחיים" מבעלי קסטרו

כשהייתה צעירה עבדה בחנות הבגדים "קסטרו". יום אחד קבעה פגישה עם גבי רוטר, מבעלי הרשת. הוא אמר לה משפט שליווה אותה: "הטייטל לא עושה את האדם, האדם עושה את הטייטל". לאחר מכן קיבלה זיכיון לשלוש חנויות "קסטרו" בכפר סבא.

5. הדמות שנולדה מיוזמה פרטית

הרעיון להוציא קלטת ילדים משלה הגיע לאחר שכבר הייתה אמא. בשיחה אמיצה, היא פנתה לחנוך רוזן ומאוחר יותר לאבי דור. שיתוף הפעולה עם אבי דור בשנת 2010 הוליד את הדמות ואת הקלטת הראשונה, ומשם הכל היסטוריה.

6. סערת תרומת השיער

ב-2020 הצטלמה לקמפיין תרומת שיער יחד עם מיקי מוכתר, אך נחשף כי לא תרמה בפועל בשל אילוצי תסרוקות מקצועיים. הסערה הציבורית הסתיימה כשהשתיים עלו על הבמה באחת ההופעות ותרמו 30 סנטימטרים משיערן מול הקהל.

7. חינוך ל"אפס ירושה"

ויצמן, יזמית ועסוקה, מקפידה לחנך את ששת ילדיה לעצמאות כלכלית. בראיון למאקו, אמרה: "בירושה אני משאירה להם מינוס עשרה שקלים" – במטרה להנחיל להם את החשיבות של עבודה קשה ויכולת להסתדר בכוחות עצמם.

8. מצלמה פתוחה באמצע הלילה

מי שעוקב אחרי מיכל בטיקטוק מכיר: בעיקר בלילות, היא פותחת מצלמה באותנטיות מוחלטת ומראה את השגרה הביתית שלה. בסרטונים היא מבשלת, מנקה, אופה ומסדרת – בלי פילטרים, בלי סצנות ובלי הצגות.

זאת לא "דמות", זאת פשוט מיכל כמו שהיא.

9. הזוגיות והגירושין

הנישואים לניר ויצמן, מבעלי רשת מלונות בראון, ידעה תהפוכות רבות שסוקרו בהרחבה. למרות ששת הילדים והאהבה הגדולה, הזוגיות התמודדה עם משברים רבים שהוגדרו על ידה כמלחמה ש"קשה להילחם לבד". בדצמבר 2024 הושלם תהליך הגירושין.

10. על הבמה ובמסך – דמויות שהפכו חלק מהילדות

לאורך השנים מיכל לקחה חלק בשורה של סדרות והפקות לילדים – גם של סיפורים מוכרים וגם של יצירות חדשות. בשנת 2024 שיחקה את הנסיכה יסמין בהצגה "אלאדין ויסמין" ואת וונדי במחזמר "פיטר פן". בנוסף, היא הובילה והשתתפה בסדרות מקור לילדים, ביניהן: "מיכל הקטנה רוצה להיות גדולה", "מיכל הקטנה והטונטונים", "מיכל הקטנה והמפלצות" ו"מיכל הקטנה והפיראטים".