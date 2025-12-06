העימות בין שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר נמשך. הערב מפרסם שר הביטחון הצהרה בנוגע להחלטות של הרמטכ"ל בעקבות תחקירים אחרי ה-7 באוקטובר: "הופתעתי כאשר זימן קצינים והטיל עליהם סנקציות"

העימות בין שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר נמשך: בהודעה שמפרסם הערב (מוצאי שבת) שר הביטחון, הוא מעביר ביקורת חריפה על התנהלותו של הרמטכ"ל, שנעשתה לדבריו מבלי להתייעץ עימו.

"סוגיית התחקירים והמינויים בצה"ל היא בעלת משמעות רבה לאור אירועי ה-7 באוקטובר ואין קשר בינה לשום היבט אישי או פוליטי. כבר בכהונת הרמטכ"ל הקודם עמדתי על הצורך להשלים בהקדם את התחקירים כתנאי למינוי אלופים חדשים, ואכן בעקבות פרסום התחקירים פרשו הרמטכ"ל וקצינים בכירים נוספים מצה“ל ומונו אחרים", אמר כ"ץ בהודעה שפרסם.

"לאחר מינויו, הציג בפניי הרמטכ"ל אייל זמיר את כוונתו למנות ועדה בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן כדי לבחון את התחקירים ואת הצורך לבצע בהם שינויים, או להשלים אותם, וקיבל את תמיכתי למהלך", אמר כ"ץ.

לדברי שר הביטחון הרמטכ"ל החליט לפעול מבלי לעדכן אותו כאשר זימן קצינים: "עם השלמת עבודת הוועדה הוצגו בפניי הדו"ח וההמלצות. חלק מרכזי בהמלצות היה הצורך לבצע מחדש תחקירים שבוצעו באופן לא ראוי ולהשלים תחקירים בתחומים שלא נחקרו וביניהם נושא חשוב ביותר כמו 'חומת יריחו' – תוכנית החמאס למיטוט אוגדת עזה שנחשפה ע"י המודיעין הישראלי כבר בשנת 2018 ולא זכתה להתייחסות מתאימה. ציפיתי שהרמטכ"ל יפעל בהתאם להמלצות הוועדה וישלים ויעמיק את התחקירים, אבל הופתעתי כאשר זימן קצינים והטיל עליהם סנקציות שונות מבלי לעדכן אותי במהלך כל כך משמעותי ומבלי להתייעץ".

עוד באותו נושא למרות דרישת שר הביטחון: הרמטכ"ל יכנס דיון של שיבוץ בכירים 20:16 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

"מאחר ואני הגורם שמאשר על פי חוק את מינויי הקצינים הבכירים בצה"ל מדרגת אל"מ ומעלה, הטלתי על מבקר מערכת הביטחון, שהוא הגורם המקצועי המוסמך ביותר, להשלים את התחקירים ולהביא בפניי את הממצאים שיאפשרו לי לשקול את עמדתי בנושא מינויי הבכירים, וביקשתי מהרמטכ"ל להמתין 30 יום עם נושא השיבוצים כדי שיהיה בידיי המידע הנדרש ושנוכל לפעול בהתאם לנוהל שגיבשנו – הכולל התייעצויות מוקדמות. לצערי הרמטכ"ל לא נענה לפנייתי וקיים את דיון השיבוצים", אמר כ"ץ.

עוד הוסיף ואמר שר הביטחון כי לא יאשר כעת את המינוי החדש של גיא מרקיזנו: "עוד לפני שאשקול את הנושא לאחר שאקבל את המידע הרלוונטי – נחשפתי לכוונה לגייס לצה"ל ולהעניק דרגת תת-אלוף למי שקרא והטיף באופן מובהק לסרבנות, והודעתי לרמטכ"ל באופן חד משמעי שלא אאשר את המינוי – ואכן הוא הוסר מעל הפרק".

לבסוף סיכם ואמר כ"ץ: "ראוי להדגיש כי בכל הקשור לפעילות המבצעית של צה"ל בזירות השונות, מתקיים על ידי קשר ישיר ושוטף עם הרמטכ"ל וצמרת צה"ל, כמו גם דיונים משותפים רבים בראשות רה"מ, ודבר אינו נוגע בדבר. צה"ל כפוף להחלטות הדרג המדיני בראשות רה"מ ותפקידי כשר הביטחון לוודא שצה"ל מקיים ומבצע את ההחלטות שהתקבלו".