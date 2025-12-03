למרות הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ בשבוע שעבר על הקפאת מינויי הבכירים בצה"ל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר צפוי לקיים מחר (חמישי) דיון שיבוצים לתפקידי מטה בכירים. הדיון יתקיים במסגרת סבב המינויים המתוכנן בצבא. כך פורסם לראשונה בוואלה.
כ"ץ דרש לעצור את המינויים עד לסיום בדיקת מבקר מערכת הביטחון בנושא התחקירים על אירועי שבעה באוקטובר, והקציב לבדיקה 30 יום. למרות זאת, דובר צה"ל אישר כי דיון השיבוצים ייערך כסדרו.
ארבעה תפקידים בכירים עומדים במרכז המחלוקת בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין הרמטכ"ל אייל זמיר:
הנספח הצבאי בוושינגטון: האלוף הדי זילברמן חוזר לישראל לקראת כניסתו לתפקיד ראש אגף התכנון. הרמטכ"ל מבקש למנות לתפקיד הנספח בוושינגטון את תת אלוף טל פוליטיס, בעוד שר הביטחון וראש הממשלה דוחפים למינוי תת אלוף גיא מרקיזנו. בשל העיכוב, מונה ממלא מקום זמני מנספחות האוויר. בלשכת שר הביטחון טוענים כי מדובר בתפקיד בעל משמעות גם למשרד הביטחון ולכן יש הצדקה למעורבות.
מפקד חיל האוויר: הקצין המוביל לתפקיד הוא תת אלוף עומר טישלר. מועמד נוסף הוא תא"ל במיל' אייל גרינבוים. חילוקי הדעות בין השר לרמטכ"ל מעכבים את ההכרזה הסופית ובמערכת הצבאית חוששים מהכנסת מועמד נוסף ברגע האחרון.
מתאם פעולות הממשלה בשטחים: שר הביטחון החליט למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד. הלוי טרם החל חפיפה מלאה עם האלוף רסאן עליאן, בין היתר משום שהרמטכ"ל טרם אישר את קידומו לדרגת אלוף. במערכת הביטחון מעריכים שהעיכוב קשור למתיחות בין הצדדים.
הפרקליט הצבאי הראשי: בין השר לרמטכ"ל התקיים תהליך בחירה שסוכם על מועמד מוסכם, אך הרמטכ"ל גילה מהתקשורת ששר הביטחון קידם מועמד אחר. לפי גורמים המעורים בנושא, המהלך הוביל למשבר אמון נוסף בין הצדדים.
יאיר
תעיפו מידית את הרמטכל ממשיך דרכו של הרצי ואיזנקון וגנת ומי שביניהם. מנו לתפקיד מישהו מחוץ למערכת הנאמן למדינת ישראל ומקבל מרות ממשלת ישראל כמתחייב במדינה דמוקרטית. ותוציאו...
תעיפו מידית את הרמטכל ממשיך דרכו של הרצי ואיזנקון וגנת ומי שביניהם. מנו לתפקיד מישהו מחוץ למערכת הנאמן למדינת ישראל ומקבל מרות ממשלת ישראל כמתחייב במדינה דמוקרטית. ותוציאו חוק המבטל סמכות שופטי העליון לדון בבגצ ומעביר התפקיד להרכב שתבחר הכנסת בלבד ללא מעורבות הדרגים המושחתים במערכת עקיפת החוק. לבגצ יהיו סמכויות לדון רק בתלונה של אזרח המדינה כאדם פרטי בענין פרטי הנוגע רק לו. לשום בית משפט לא תהיה סמכות לדון ובוודאי שלא לפסוק בעניין חוקיות חוקי הכנסת ופעולות הממשלה. מי שיפעל בניגוד לחוק תישלל אוטמאטית הרשאתו לעסוק במשפטים ויכנס למעצר מינהלי בבידוד מלא בשדה תימן. כהונת שופטי העליון תיקצב לחמש שנים שלאחריהן יעברן לעבוד בבית דין לתביעותקטנות ובהתאם לכך יקבע שכרם והפנסיה שלהם.המשך 23:06 03.12.2025
