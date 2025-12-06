הסדרה הישראלית מביאה לנו הרבה כבוד בארצות הברית: "אור ראשון" ששודרה בקשת 12, מועמדת לפרס היוקרתי.
טקס פרסי המבקרים האמריקאי, אחד מאירועי הטלוויזיה והקולנוע המשמעותיים בעולם, יתקיים ב-4 בינואר 2026 עם מועמדויות של מיטב היצירות שעלו למסכים בשנה החולפת.
הסדרה "אור ראשון", שמציגה סיפורי הגבורה מהשבעה באוקטובר, ששודרה בישראל בקשת 12 ומשודרת בעולם בפרמאונט+, מועמדת בקטגוריית הסדרה דוברת השפה הזרה הטובה ביותר, והיא המועמדות הישראלית היחידה בטקס.
פרסי ה-Critics’ Choice, המוענקים על ידי ארגון המבקרים Critics Choice Association (CCA), נחשבים למדד איכות מרכזי בתעשיית הבידור הבינלאומית.
בין הסדרות הנוספות שמועמדות לאותה הקטגוריה של ישראל ניתן למצוא גם את הסדרה הפופולרית הקוריאנית משחק הדיונון.
