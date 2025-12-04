נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק, נשא היום דברים בעניין ההתנגשות בין הממשלה למערכת המשפט וסיים במשפט פומפוזי: "אני חושב שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים"

נשיא העליון לשעבר אהרן ברק נשא היום (חמישי) דברים בכנס העמותה למשפט ציבורי ואמר: "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי – השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה – אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה – השולט בממשלה – השולטת בכנסת – שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה".

על היועמ״שית בהרב מיארה אמר: "עמדי בעוז על משמר חיינו הדמוקרטיים המשיכי כפי שאת עושה כיום. בלעדייך היכן היינו?".

עוד הוא הוסיף: "אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".

"הכרזת העצמאות אינה מבטאת עוד את ערכינו המשותפים. אזרחינו הערבים – שעל פי הכרזת העצמאות זכאים לאזרחות מלאה ושווה –מופלים וחשופים לבריונות שהמשטרה אינה מצליחה משום מה להכחידה. הממלכתיות הישראלית נתפסת בעיני ראש הממשלה כ"דיפ סטייט" שיש להילחם בו. את הממלכתיות והאחדות החליפו המפלגתיות והבדלנות. את השוויון בנטל המלחמה החליפה העסקה הפוליטית המנציחה את ההבחנה בין דם לדם, ומשחררת אוכלוסייה שלמה של חרדים גם אם תורתם אינה אומנותם, מחובת הנשיאה בנטל. שוב איננו מדינה שערכיה הם ערכים יהודיים ודמוקרטיים.

עוד באותו נושא אהרן ברק: "אני מאוד כועס על חדשות 12" 11:18 | חדשות סרוגים 26 1 😀

היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה והשב״כ, השתבש לחלוטין. ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל אחת מהזירות. היחס למפגינים הוא כאל עבריינים. אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים.

האולם של בית המשפט הפך להיות כיכר להפגנה. המרחק בין הפגנה באולם בית המשפט, לבין התפרצות לבית המשפט וללשכות השופטים אינו רב. במדינה דמוקרטית לתקשורת חופשית בעלת גוונים שונים, תפקיד חשוב מאין כמותו. אני רואה סכנה רבה בהצעות השונות לסגור אמצעי תקשורת או להשתלט עליהם. אנו מצויים במדרון ושוב איננו אותה דמוקרטיה שהיינו בעבר".