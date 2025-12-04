נשיא העליון לשעבר אהרן ברק נשא היום (חמישי) דברים בכנס העמותה למשפט ציבורי ואמר: "כאשר אנחנו מחברים את שתי התופעות עליהן עמדתי – השתלטות הממשלה על הכנסת, והשתלטות ראש הממשלה על הממשלה – אנחנו מגיעים לתחתית של ההתדרדרות שלנו, כלומר, למשטר סמכותי של שלטון יחיד. ראש הממשלה – השולט בממשלה – השולטת בכנסת – שולט, הלכה למעשה לבדו במדינה".
על היועמ״שית בהרב מיארה אמר: "עמדי בעוז על משמר חיינו הדמוקרטיים המשיכי כפי שאת עושה כיום. בלעדייך היכן היינו?".
עוד הוא הוסיף: "אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים".
"הכרזת העצמאות אינה מבטאת עוד את ערכינו המשותפים. אזרחינו הערבים – שעל פי הכרזת העצמאות זכאים לאזרחות מלאה ושווה –מופלים וחשופים לבריונות שהמשטרה אינה מצליחה משום מה להכחידה. הממלכתיות הישראלית נתפסת בעיני ראש הממשלה כ"דיפ סטייט" שיש להילחם בו. את הממלכתיות והאחדות החליפו המפלגתיות והבדלנות. את השוויון בנטל המלחמה החליפה העסקה הפוליטית המנציחה את ההבחנה בין דם לדם, ומשחררת אוכלוסייה שלמה של חרדים גם אם תורתם אינה אומנותם, מחובת הנשיאה בנטל. שוב איננו מדינה שערכיה הם ערכים יהודיים ודמוקרטיים.
היחס בין הדרג הפוליטי לבין הצבא, המשטרה והשב״כ, השתבש לחלוטין. ראש הממשלה רואה עצמו מוסמך להורות לדרג הביצועי כיצד עליו לפעול בכל אחת מהזירות. היחס למפגינים הוא כאל עבריינים. אני חושב, שכבר איננו אזרחים, אלא נתינים.
האולם של בית המשפט הפך להיות כיכר להפגנה. המרחק בין הפגנה באולם בית המשפט, לבין התפרצות לבית המשפט וללשכות השופטים אינו רב. במדינה דמוקרטית לתקשורת חופשית בעלת גוונים שונים, תפקיד חשוב מאין כמותו. אני רואה סכנה רבה בהצעות השונות לסגור אמצעי תקשורת או להשתלט עליהם. אנו מצויים במדרון ושוב איננו אותה דמוקרטיה שהיינו בעבר".
משה
זקני עמי הארצות, ככול שמזקינים, דעתן מטרפת עליהם. השופט ברק, ששלט במדינה, שלטון ,ללא מיצרים, בעיני רוב העם כיום, הוא מוקצה מחמת מיאוס.20:54 04.12.2025
מי הביא לך אלפי הרוגים ? עשרות אלפי פצועים ? מאות קטועי גפיים ? ועשרות מתאבדים ? .... ברק ? או אולי מלאך המוות נתניהו ?
בתגובה ל: משה
לך תעשה השתלת מוח ...07:35 05.12.2025
חיים
השופט אהרן ברק, אתאיסט נודע גם לדבריו, ייזכר לדיראון עולם, שיצר יש מאין, במערכת המשפט, קרי, פסק ככול העולה על רוחו, בהתעלם מהחוק הכתוב. בכך, יצר את הכאוס והשסע...
השופט אהרן ברק, אתאיסט נודע גם לדבריו, ייזכר לדיראון עולם, שיצר יש מאין, במערכת המשפט, קרי, פסק ככול העולה על רוחו, בהתעלם מהחוק הכתוב. בכך, יצר את הכאוס והשסע העמוק, במדינת ישראל.המשך 20:51 04.12.2025
אשר
השופט הזקן, אהרן ברק, הרס בפסיקותיו המופרכות את מערכת המשפט ופגע קשות, בביטחון המדינה, מקונן על כך, שמעשה ידיו ,טובעים בים. אוי לאותה בושה.20:44 04.12.2025
צחי
המהפכן שגנב את המדינה שבגללו קרה האסון מעז לדבר22:45 04.12.2025
שירי מנתניה
כל כך צודק וכל כך עצובים דבריו. הלכה המדינה!22:53 04.12.2025
רפיניו
אתם אשמים שאיפשרתם לנאשם בשוחד להמשיך ולכהן כראש ממשלה. זה הזמן לתקן22:59 04.12.2025
ציוני
זו הפעם הראשונה שאני מסכים איתו על משהו. אני בז לדעותיו, ותפיסת השיפוט שלו, אבל העבודה שאני בז לאדם לא עושה אותו טועה בכל דבר.08:33 05.12.2025
ציוני
רפיניו
שירי מנתניה
כל כך צודק וכל כך עצובים דבריו. הלכה המדינה!22:53 04.12.2025
