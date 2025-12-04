ארנון סגל מפתיע וטוען כי מותו של יאסר אבו שבאב טוב ליהודים: "זו הוכחה חד משמעית שאף גורם אחר לא ישלוט בשטח במקומנו"

העיתונאי הסרוג ארנון סלע, התייחס כעת (חמישי) לחיסולו של ראש מליצית אבו שבאב, וטען: "חיסול יאסר אבו שבאב מצוין ליהודים".

בהמשך הוא פירט מדוע: "קודם כל כי זה מראה מה ערכן של החלופות מהסוג הזה, כי זה ירתיע מדינות מלשלוח את חייליהן לכוח הרב לאומי ברצועה, ובעיקר – כי זו הוכחה חד משמעית שאף גורם אחר לא ישלוט בשטח במקומנו. הפיתרון האחד והיחיד לעזה הוא התיישבות יהודית".

נזכיר כי מוקדם יותר היום דווח שמנהיג החמולה הפרו-ישראלית בדרום רצועת עזה, יאסר אבו שבאב נהרג. הדיווחים מדברים על חיסול בידי מתנקשים של חמאס בדרום רצועת עזה.

אחרי כיבוש רפיח וחאן יונס בידי צה"ל במלחמת חרבות ברזל, הפך אבו שבאב לראש מיליציה שנכנסה לשטח אותו עזב חמאס. אבו שבאב שיתף פעולה עם ישראל בחודשים האחרונים ועמד בראש ארגון אותו כינה ״הכוחות העממיים״.