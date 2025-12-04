משרד ראש הממשלה הודיע בשם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כי ראש המוסד, דוד ברנע, דיבר היום (חמישי) עם האלוף רומן גופמן ובירך אותו על מינויו לראשות המוסד. ראש המוסד איחל לאלוף גופמן הצלחה בהובלת הארגון בתקופה היסטורית זו למען ביטחון ישראל.
כזכור מוקדם יותר היום כמעט שנה אחרי שמונה למזכירו הצבאי והועלה לדרגת אלוף, ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא במקום דדי ברנע שמסיים קדנציה של 5 שנים בשיאם מבצע עם כלביא.
גופמן, קצין שריון נולד בבלארוס, עלה לארץ בשנת 1990 כשהוא בן 14 והתגורר באשדוד. הוא התגייס לחיל השיריון בו התקדם עד למפקד חטיבה 7. בהמשך מונה למפקד חטיבת עציון, מפקד אוגדת רמת הגולן, מפקד המרכז לאימוני יבשה (מאל"י) בצאלים.
בדיקטטורה ממנים רק על פי נאמנות למנהיג ולא על פי כישורים וזה גומר את המדינה. גופמן חסר ניסיון בסיסי בעבודת המוסד, מי יזום את מבצע הביפרים הבא? מי יציל את...
בדיקטטורה ממנים רק על פי נאמנות למנהיג ולא על פי כישורים וזה גומר את המדינה. גופמן חסר ניסיון בסיסי בעבודת המוסד, מי יזום את מבצע הביפרים הבא? מי יציל את ישראל במלחמה הבאה שכל צמרת המוסד תהיה נאמנה למנהיג העליון אבל חסרת יכולות? ממשלת האסוןהמשך 15:37 04.12.2025
שלוחמי המוסד יתפטרו
שרק מי שמאמין בנאמנות למנהיג העליון יישאר במוסד. המשטרה כבר לא שייכת לאזרחי ישראל. השב"כ בספק. עכשיו גם המוסד.16:48 04.12.2025
יהושוע
שלוחמי המוסד יתפטרו
שרק מי שמאמין בנאמנות למנהיג העליון יישאר במוסד. המשטרה כבר לא שייכת לאזרחי ישראל. השב"כ בספק. עכשיו גם המוסד.16:48 04.12.2025
