משרד ראש הממשלה הודיע בשם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כי  ראש המוסד, דוד ברנע, דיבר היום (חמישי) עם האלוף רומן גופמן ובירך אותו על מינויו לראשות המוסד. ראש המוסד איחל לאלוף גופמן הצלחה בהובלת הארגון בתקופה היסטורית זו למען ביטחון ישראל.

כזכור מוקדם יותר היום כמעט שנה אחרי שמונה למזכירו הצבאי והועלה לדרגת אלוף, ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא במקום דדי ברנע שמסיים קדנציה של 5 שנים בשיאם מבצע עם כלביא.

גופמן, קצין שריון נולד בבלארוס, עלה לארץ בשנת 1990 כשהוא בן 14 והתגורר באשדוד. הוא התגייס לחיל השיריון בו התקדם עד למפקד חטיבה 7. בהמשך מונה למפקד חטיבת עציון, מפקד אוגדת רמת הגולן, מפקד המרכז לאימוני יבשה (מאל"י) בצאלים.