שנה אחרי שמינה אותו לאלוף ולמזכיר הצבאי, ראש הממשלה נתניהו ממנה את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד: "גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד"

כמעט שנה אחרי שמונה למזכירו הצבאי והועלה לדרגת אלוף, ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא במקום דדי ברנע שמסיים קדנציה של 5 שנים בשיאם מבצע עם כלביא.

גופמן, קצין שריון נולד בבלארוס, עלה לארץ בשנת 1990 כשהוא בן 14 והתגורר באשדוד. הוא התגייס לחיל השיריון בו התקדם עד למפקד חטיבה 7. בהמשך מונה למפקד חטיבת עציון, מפקד אוגדת רמת הגולן, מפקד המרכז לאימוני יבשה (מאל"י) בצאלים.

במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, גופמן יצא מביתו באשדוד אל עבר גזרת אוגדת עזה. בדרכו נתקל במחבלים בשדרות וחתר למגע. במהלך הקרב, הוא גופמן הסתער וחתר לנטרל את האויב שניצב מולו. רומן נפצע בגפיים והחלים. הוא היה הקצין הבכיר ביותר שנפצע במלחמה.

המינוי טעון את אישורה של ועדת המינויים הבכירים, אבל לא הפעם לא נראה כי המינוי ייתקל בקשיים.

בהודעת ראש הממשלה נאמר: "האלוף רומן גופמן הוא קצין רב זכויות. מינויו למזכירו הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של מלחמת התקומה הוכיח כי הוא בעל יכולות מקצועיות יוצאות דופן, החל מכניסתו המהירה לתפקיד וכלה במעורבותו המיידית והמשמעותית בשבע הזירות של המלחמה. האלוף גופמן היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד.

האלוף גופמן גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד. תכונות אלה וכן מנהיגותו ואומץ ליבו באו לידי ביטוי בפרוץ מלחמת התקומה, עת זינק מביתו ונלחם בגופו מול מחבלי החמאס בעוטף עזה, שם נפצע קשה.

ראש הממשלה סבור שהאלוף גופמן הוא המועמד הראוי והמתאים ביותר לתפקיד ראש המוסד ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה".