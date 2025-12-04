דיווח ערבי: מנהיג החמולה הפרו-ישראלית בדרום רצועת עזה, יאסר אבו שבאב נהרג. הדיווחים מדברים על חיסול בידי מתנקשים של חמאס בדרום רצועת עזה.

אחרי כיבוש רפיח וחאן יונס בידי צה"ל במלחמת חרבות ברזל, הפך אבו שבאב לראש מיליציה שנכנסה לשטח אותו עזב חמאס. אבו שבאב שיתף פעולה עם ישראל בחודשים האחרונים ועמד בראש ארגון אותו כינה ״הכוחות העממיים״.

הארגון שמר על הסדר במתחמי החלוקה ברפיח והיה מועמד לתפוס את שטח הרצועה "ביום שאחרי". מותו הוא אבידה לישראל שאיבדה משתף פעולה חשוב בשטח הרצועה.

 