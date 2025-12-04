דיווח ערבי: מנהיג החמולה הפרו-ישראלית בדרום רצועת עזה, יאסר אבו שבאב נהרג. הדיווחים מדברים על חיסול בידי מתנקשים של חמאס בדרום רצועת עזה.
אחרי כיבוש רפיח וחאן יונס בידי צה"ל במלחמת חרבות ברזל, הפך אבו שבאב לראש מיליציה שנכנסה לשטח אותו עזב חמאס. אבו שבאב שיתף פעולה עם ישראל בחודשים האחרונים ועמד בראש ארגון אותו כינה ״הכוחות העממיים״.
הארגון שמר על הסדר במתחמי החלוקה ברפיח והיה מועמד לתפוס את שטח הרצועה "ביום שאחרי". מותו הוא אבידה לישראל שאיבדה משתף פעולה חשוב בשטח הרצועה.
שירי מנתניה
איזה אסון! מה יהיה עכשיו? נראה, שחמאס מכריעים אותנו במקום ההפך... יומיים של הישגים לחמאס!!!15:11 04.12.2025
לוחם
"רע לישראל"? לא למדתם כלום מטומטמים? זה הסינואר הבא. טוב שמת עכשיו.15:28 04.12.2025
אריק
הם יהרגו שם את כל החמולות. המלחמה לא תגמר. חייבים לגייס את כול-ם . להפסיק לרחם על משתמטים . לא לראות בעיניים את החמאס והחיזבאללה אתמול זה היה בעוטף מחר...
הם יהרגו שם את כל החמולות. המלחמה לא תגמר. חייבים לגייס את כול-ם . להפסיק לרחם על משתמטים . לא לראות בעיניים את החמאס והחיזבאללה אתמול זה היה בעוטף מחר יחטפו כמויות יהודים ביהודה ושומרון או בצפון רחמנא לצלןהמשך 16:12 04.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: אריק
אף אחד לא מרחם על משתמטים. הממשלה מונעת מהם להתגייס בשביל שיצביעו לה. אם המשתמטים יקבלו את זכות הבחירה להתגייס, תהיה להם גם את זכות הבחירה לכנסת. לממשלה חשוב, שהמשתמטים יצביעו לה ולא יבחרו בעצמם.17:17 04.12.2025
