בסמןך לקיבוץ צאלים נחנך הבוקר המיצב הסביבתי "עקבות ביבס" להנצחתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד שנרצחו בשבי חמאס. במיצג יש עקבות רגליים של ילדים ושל תינוק זוחל

הבוקר (ה') נערך טקס חנוכת המיצב הסביבתי "עקבות ביבס" להנצחתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס ז"ל, אם ושני ילדיה הפעוטות שנחטפו מביתם בניר עוז בשבעה באוקטובר, נרצחו בשבי והושבו לקבורה בפברואר 2025. הטקס נערך בסמוך לקיבוץ צאלים, הקיבוץ בו גדל והתחנך ירדן, אב המשפחה שנחטף מביתו בניר עוז והוחזק בשבי חמאס 484 ימים.

בטקס השתתפו בני ובנות המשפחה, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הרצוג, חברי המשפחה מהקיבוצים צאלים וניר עוז ותושבי המועצה האזורית אשכול.

המיצב הסביבתי "עקבות ביבס" הממוקם בחורשה הסמוכה לקיבוץ צאלים, תוכנן ועוצב על ידי האדריכל צביקה פסטרנק. הוא בחר להשתמש במיצב בעקבות רגליים על מנת לייצג את עקבותיהם של שירי, אריאל וכפיר ביבס. לצד הטביעות הקטנות שמייצגות את כפיר שנחטף בעודו בן 9 חודשים בלבד, ממקומות גם טביעות ידיים שיוצרות יחד עקבות של תינוק זוחל. העקבות מוקפות בשישה מעגלים הכלואים זה בזה, כך בחר לייצג פסטרנק בצורה אישית את מה שהשאירו מאחוריהם שירי, אריאל וכפיר ואת סיפור החטיפה האכזרי- עקבותיהם הכלואות שאבדו.

את הקמת המיצב יזם בועז קרצ'מר, חבר קיבוץ צאלים אשר גייס לטובת הפרויקט קודם כל את המשפחה שהייתה שותפה בכל צעדי גיבוש המיזם, את האדריכל צביקה פסטרנק ורבים מקהילת צאלים שנרתמו להקמת המיצב. הפרויקט הוקם בתמיכה מלאה של "רשות ניקוז ונחלים שקמה-בשור", רשות הפועלת מזה 30 שנה בנגב ועוסקת בשיקום נחלים ובפיתוח שבילים ודרכים לאורך ערוצי נחלים וכן בהקמת נקודות חן על הצירים בנגב. לאחר השבעה באוקטובר לקחה על עצמה הרשות להשתתף גם בהקמת נקודות זיכרון מתוך הבנה שהן חלק בלתי נפרד מהמורשת של האזור.

עופרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס: ״לעמוד פה היום אל מול מיצג העקבות, זהו מעמד מרגש במיוחד, אבל גם מאוד עצוב. עבורי צאלים שתמיד היה הבית והמקום הבטוח המוכר והיציב, המקום שאפשר לחזור אליו בכל רגע, הפך פתאום למאיים וכואב, וכמעט ולא העזתי להגיע מאז. פחדתי לפגוש את מה שכבר איננו״.

״בשנים האחרונות״, הוסיפה עופרי, ״אין צאלים בלעדיהם, הזכרונות איתם נטועים בכל פינה. העקבות האלה שטבועות פה מולי בבטון ומסמלות תנועה, ממחישות את החסר, את החלל העצום שנפער, את הכאב שאין לו סוף. ובו בזמן יש בהן משהו מטעה, כאילו הם עברו כאן ממש הרגע, השאירו סימן. המקום שאנחנו חונכים כאן היום אינו רק מיצג, הוא נקודת מגע בין עבר להווה אולי צעד ראשון מהוסס, שברירי, בדרך חזרה הביתה, מקום שמסמל זיכרון ולצדו ניסיון לשוב ולחיות דרך משפחתיות ואהבה לטבע.״

נשיא המדינה יצחק הרצוג: ״הרגע הזה הוא רגע מאוד מרגש לכולנו. אני רוצה להביע את כאבי וצערי העמוקים למשפחת ביבס, למשפחת סילברמן ולכל המשפחות שאיבדו את היקירים והאהובים שנרצחו בשבעה באוקטובר בטבח הנורא.

אבל מה שחשוב ברגע הזה הוא העובדה שהסיפור של שירי, כפיר ואריאל נצרב בתודעה של העולם כולו. עד כדי כך שבכל מקום בעולם אליו הלכתי עם תמונתם – הציבור הנהן, הזדהה, הכיר והבין. אנחנו לא נשכח זאת לעולם.

אני אומר לך ירדן, אין לנו מילים אלא לחבק אתכם ולומר לכם כמה אנחנו מעריכים את עצומות הנפש שלך, של גדי ושל כל מי שחזר מגיא צלמוות. אני יכול לומר לכם שהתמונה של אריאל נמצאת מאחורי גבי בלשכתי. אני מסתכל עליו יום־יום, כי יש משהו מאוד עמוק בסיפור הזה:

אמא ושני ילדים קטנים שנחטפים על ידי האכזרים מכל נטבחים, והם ללא הגנה כלשהי- מופקרים בנפשם, ואיבדנו אותם. המיצב הזה לזכרם הזה הוא כל כך נוגע ללב, כל כך נקי, כל כך צנוע וכל כך נכון. הוא מספר בכמה דברים פשוטים את הסיפור כולו. אנחנו כאן כדי לחזק אתכם, תושבי העוטף והמועצה, שוב ושוב. אנחנו כאן ומרגישים חלק מכם, ומורידים את הלב.״

חיפשתי משהו אישי, אחר, מצאתי זאת בעקבות הרגליים

האדריכל צביקה פסטרנק, מתכנן ומעצב האתר:” בדומה לאתר כתב ושם בכפר עזה אותו תכננתי על פי כתבי היד של הנרצחים, גם כאן חיפשתי משהו אישי, אחר, מצאתי זאת בעקבות הרגליים. כבר בסקיצה הראשונה ידעתי שאני מתכנן אתר מנימליסטי ומרמז במפלס הקרקע ומשולב בנוף. עיגול בטון, שישה מעגלים ושלושה זוגות עקבות וזהו. פחות זה יותר. ואומר לכם משפחה יקרה, אני מרגיש שכל הפרויקטים שיצרתי במשך 30 שנה, כולם נועדו להכשיר אותי לתכנן את “עקבות ביבס”.

ד״ר נחמי שחף, מנכ״ל רשות ניקוז נחלים שקמה בשור: ״אני עומד כאן כמי שחי ונושם את האדמה הזו קרוב לשלושה עשורים, מכיר כל אבן וכל פינה. שום דבר לא הכין אותנו לאסון הנורא הזה ולתפקיד שנצטרך למלא אחריו. התפקיד שלנו קיבל משמעות אחרת, מאז השבת השחורה, דרך הכאב, הנופים והאנשים הבנו שעלינו לשלב בנוף המקומי גם את הזיכרון והכאב וגם תקווה. אני מודה למשפחת ביבס שנתנו לנו את הזכות להקים את המיצב המיוחד והמרגש הזה״

ראשת מועצת אשכול, מיכל עוזיהו: ״משפחת ביבס לא ביקשה להפוך לסמל אבל אנחנו נוודא שהסמל שהם הפכו להיות לא יהיה רק של כאב, אלא גם של חיים ותקווה. המיצג המטלטל לזכר שירי אריאל וכפיר הוא כמו אבן במרכז מים חיים.״

אני נעמד במקומי ושוב מהרהר באסון

בועז קרצ'מר חבר קיבוץ צאלים ויוזם הקמת האתר:" הפרויקט הזה היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרתי. עצם האובדן הקשה של שירי והילדים, והרצון להעמיד אתר שבו חברי הקבוץ ומשפחת ביבס יוכלו לשבת, עם חברים ומבקרים, להתייחד עם הזיכרון במקום זה. הייתי כאן מאות פעמים בחודשים האחרונים – אך בכל פעם שאני נכנס לכאן ורואה את עיגול העקבות אני נעמד במקומי ושוב מהרהר באסון ובמחדל הנוראי שהתרחש ביישובינו, משפחותינו וחברינו."

האתר יהיה פתוח לקהל הרחב בחורשה הסמוכה לקיבוץ צאלים בצמוד לדרך הטיולים "דרך השדות״.