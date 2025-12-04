אור יעקב, שחזר מהשבי יחד עם אחיו יגיל, ממשיך לבנות מחדש את חייו. הוא הודיע בשידור לייב בטיקטוק כי החל בזוגיות חדשה עם צעירה בת גילו והשניים מבקשים לשמור על פרטיות הקשר

שנתיים חלפו מאז שחזר אור יעקב, כיום בן 18, משבי חמאס יחד עם אחיו יגיל, לאחר שנחטפו מביתם בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר. מאז השחרור הוא שב לשגרת חייו ומנסה לבנות מחדש את מסלולו האישי והחברתי.

במהלך התקופה האחרונה נכנס אור לזוגיות חדשה עם צעירה בת גילו. השניים הכירו דרך אפליקציית טיקטוק במהלך לייב משותף. נכון לעכשיו, הם מבקשים לשמור על פרטיותם ואינם מוסרים פרטים נוספים על הקשר.

האחים אור ויגיל יעקב נחטפו לעזה בשבעה באוקטובר, כל אחד בידי ארגון אחר, אור בידי חמאס ויגיל בידי הג'יהאד האסלאמי. אמם, רננה, שלא שהתה בקיבוץ בעת האירוע, נאלצה להתמודד גם עם רציחתו וחטיפת גופתו של אב המשפחה, יאיר יעקב, שחזרה לישראל במבצע של צה"ל והשב"כ. במשך 52 ימים נאבקו האחים לשרוד בשבי, בעוד רננה ניהלה מסע עקבי ונחוש להשיבם הביתה.