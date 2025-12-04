סיכום מחזור: חמישיה של בית"ר, ניצחון קשה של מכבי ת"א, בכר חוזר לחייך ובאר שבע מאבדת נקודות, הצמרת צפופה ורותחת לקראת משחק העונה

המחזור ה-12 בליגת העל מאחורינו ואיזה מחזור זה היה. אמש (רביעי) נסגר מחזור אמצע השבוע עם חמישיה של בית"ר, וניצחון קשה של מכבי ת"א שבעיצומה של סערה. לפני זה ראינו את בכר חוזר לחייך ובאר שבע מאבדת נקודות. סיכום מחזור דרמטי:

אז מה היה לנו? הפועל באר שבע, שכבר חלמה על פתיחת פער בצמרת מוצאת את עצמה עם איבוד נקודות שני בשלושה משחקים. האדומים סיימו בתיקו 1 -1 מול העולה החדשה מפתח תקווה. הם עדיין מובילים את הטבלה, אבל מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים דולקות אחריהם.

דיווח: ז'ראקו לאזטיץ' שוקל להגיש התפטרות: "הקו האדום נחצה"

ביום ראשון הקרוב באר שבע תארח את מכבי תל אביב למשחק העונה הענק, שיסגור את הסיבוב הראשון. ניצחון של הצהובים והם ימצאו את עצמם במקום הראשון. מלכת הנגב תתעורר?

סיכום מחזור: צמרת צפופה

הצהובים היו בסערה השבוע בעקבות שני שישיות שספגו (2:6 לבית"ר, ו-0:6 לליון). אוהדים פוצצו זיקוקים ליד בית המאמן ז'ארקו לאזטיץ', שעתידו היה בסימן שאלה. האוהדים נעצרו והמועדון עמד מאחורי המאמן שחזר לעמוד על הקווים.

זה לא הלך פשוט אבל האלופה ניצחה 1:2 את הפועל חיפה בעשרה שחקנים. זה לא היה נראה טוב, אבל כאמור הצהובים במקום השני עם 27 נקודות, שתי נקודות בלבד מאחורי המוליכה, ויכולים ביום ראשון לעלות למקום הראשון. בקרוב, הם יסיימו את המסע האירופי. ישפיע?

מצהובים לצהובים, נעבור לבית"ר ירושלים שנמצאת בכושר שלא הייתה בו שנים. אחרי שיצאה לפגרה עם 2:6 עצום על מכבי תל אביב, חניכיו של ברק יצחקי המשיכו באותו הקו. אחרי רביעייה ביום ראשון, אמש הצהובים שחורים- הבקיעו חמישייה על טבריה האומללה.

למרות החטאת פנדל מוזרה של עומר אצילי בית"ר המשיכה ברצף המדהים. הירושלמים עם שלושה ניצחונות רצופים בהם הבקיעו מספר עצום של 15 שערים. הצהובים שחורים מאוזנים עם שישה שערים לשני הכוכבים אצילי ושועה וביום שני יפגשו לקרב קצוות מול האחות האדומה, הפועל ירושלים.

סיכום מחזור: בכר חוזר לחייך

נמשיך אל הירוקים שאחרי מספר לא יאומן של שמונה משחקים ללא ניצחון חזרו לחייך. ברק בכר עם ניצחון ראש בקדנציה הנוכחית הוביל את חניכיו ל-1:2 קטן גדול על הפועל תל אביב. הירוקים הציגו משחק נהדר לדקות ארוכות, ראו את גיא מלמד חוזר לשחק ומבקיע, ובעיקר נשמו לרווחה. הירוקים לא פקטור לאליפות, אבל האם הניצחון יוציא אותם לדרך חדשה ולמאבק על אירופה?

דרמות נוספות: בשאר המשחקים שתי המפתיעות של העונה, מכבי נתניה ומ.ס אשדוד סיימו בתיקו דרמטי. המארחים מנתניה הובילו 2:0, אך ספגו שוויון דרמטי בדקה ה-96. בני ריינה ניצחו את הפועל ירושלים, במה שהיה ניצחונם הראשון העונה, והושג בדקה ה-98. בני סכנין וקריית שמונה נפרדו בשוויון 1:1.

מה הלאה?

הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב: משחק העונה, מבטיח הרבה, ויקים הרבה. תיקו רב שערים

דרבי ירושלמי: אמנם לדרבי חוקים משלו, אבל בית"ר בכושר מדהים, והפועל מתחת לקו האדום ובדיוק העניקה לריינה ניצחון ראשון. בית"ר מנצחת.

הפועל תל אביב- הפועל פתח תקווה: הפועל פתח תקווה ברצף של שישה משחקי תיקו, הפועל תל אביב, לא מצליחה להתרומם. תיקו.

בני ריינה- בני סכנין: הדרבי של המגזר. ריינה החלשה בליגה, סכנין תנצח אותה.

עירוני קריית שמונה- מכבי חיפה: הירוקים חזרו לחייך, קריית שמונה עמוק בתחתית. ניצחון ירוק שני ברציפות.

מ.ס אשדוד- עירוני טבריה: אשדוד אמנם בעונה נהדרת, אבל זה מקום קלאסי ליפול. תיקו.

הפועל חיפה- מכבי נתניה: למרות איבוד הנקודות, נתניה נראית נהדר. הפועל חיפה מקום אחד מעל הקו האדום. ניצחון של היהלומים.