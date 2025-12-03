הפרויקט הראשון בשותפות בין קשת לבין סוני, הוא רימייק אמריקאי לקומדיה הרומנטית המצליחה "בקרוב אצלי" בכיכובה של עדי חבשוש שהייתה הדרמה הנצפית בישראל ב-2024

אקזיט נוסף בבידור הישראלי. קשת אינטרנשיונל חתמה על הסכם רב־שנתי עם סוני, במסגרתו תקבל ענקית המדיה זכות ראשונים לפיתוח והפקת משותפת של רימייקים באנגלית לסדרות הדרמה של קשת 12. בנוסף, קשת סטודיוס בלוס אנג'לס, בניהול פיטר טראגוט, תפתח ותפיק יחד עם סוני סדרות מקור אמריקאיות.

הפרויקט הראשון בשותפות: רימייק אמריקאי לקומדיה הרומנטית המצליחה "בקרוב אצלי". על גרסתה האמריקאית תופקד השואו-ראנרית דנה פוקס – מיוצרי "מרשעת" בכיכובן של אריאנה גרנדה וסינתיה אריבו.

הסדרה המקורית של קשת 12, בכיכובה של עדי חבשוש, הייתה הדרמה הנצפית בישראל ב־2024 וחודשה לעונה שנייה. הסדרה נוצרה על ידי אורי גרוס, יואב צפיר, תמירה ירדני, תמרה סאלם ותמר מרום, בוימה על ידי איתן צור והופקה על ידי טדי הפקות בשיתוף עם רייסדור.

"קשת וסוני חולקות חזון יצירתי"

בעשור האחרון שיתפה קשת אינטרנשיונל פעולה עם יוניברסל טלוויז'ן, ובמסגרת זו הופקו רימייקים לסדרות של קשת 12 כמו "להיות איתה" עבור ABC וסדרות מקור אמריקאיות כמו La Brea ו-The Brave עבור NBC ו-Wisdom of the Crowd עבור CBS. בימים אלה, "גוף שלישי" של קשת 12 נמצאת בפיתוח משותף עם יוניברסל לשוק האמריקאי.

קרן שחר, מנכ"לית קשת אינטרנשיונל: "קשת וסוני חולקות חזון יצירתי ותשוקה לסיפורים ייחודיים שמדברים לקהלים ברחבי העולם. השותפות עם סוני היא הצעד הטבעי הבא עבור קשת סטודיוס."