הסרט "מרשעת: חלק 2" מסיים את סיפורן של אלפאבה וגלינדה במאבק על אמת, חירות וחברות בעולם הקסם של עוץ. הנה כל מה שקורה בסרט החדש

הסנסציה התרבותית הקולנועית העולמית של השנה שעברה, שהפכה לעיבוד הקולנועי המצליח ביותר בברודווי בכל הזמנים, מגיעה כעת לסיומה האפי, המחשמל והרגשי בסרט Wicked: For Good (מרשעת: חלק 2).

הפרק האחרון בסיפורה שלא סופר על מכשפות עוץ מתחיל עם אלפאבה וגלינדה מנוכרות, חיות עם השלכות בחירותיהן.

אלפאבה: המכשפה הרעה בגלות

אלפאבה (סינתיה אריבו), שכעת נחשבת למכשפה הרעה מהמערב, חיה בגלות וחבויה ביער אוזיאן. היא ממשיכה במאבקה לחופש החיות המושתקות של אוז ומנסה נואשות לחשוף את האמת שהיא יודעת על הקוסם (ג'ף גולדבלום).

גלינדה: סמל הזוהר של הטוב

בינתיים, גלינדה (אריאנה גרנדה) הפכה לסמל הזוהר של הטוב עבור כל אוז. היא חיה בארמון בעיר האזמרגד ונהנית מיתרונות התהילה והפופולריות. תחת הדרכתה של מאדאם מוריבל (זוכת האוסקר מישל יאו), גלינדה נשלחת לשמש כנחמה תוססת לאוז ומבטיחה להמונים שהכל בסדר תחת משטרו של הקוסם.

ככל שגלינדה מתרחבת ומתכוננת להינשא לנסיך פיירו (זוכה פרס אוליבייה ומועמד לאמי ול-SAG, ג'ונתן ביילי) בחתונה אוזיאנית מרהיבה, היא רדופה על ידי פרידתה מאלפאבה. היא מנסה לתווך פיוס בין אלפאבה לקוסם, אך מאמצים אלה ייכשלו וירחיקו את אלפאבה וגלינדה רק יותר.

רעידות אדמה משנות חיים

רעידות המשנה ישנו את חייהם של בוק (מועמד לטוני, אית'ן סלייטר) ופיירו לנצח, ויאיימו על ביטחונם של אחותה של אלפאבה, נסארוז (מריסה בודה), כאשר נערה מקנזס מתנגשת בחייהם.

כאשר אספסוף זועם מתקומם נגד המכשפה הרעה, גלינדה ואלפאבה יצטרכו להתאחד בפעם האחרונה. עם חברותם הייחודית כעת כנקודת משען של עתידם, הן יצטרכו לראות זו את זו באמת, בכנות ובאמפתיה – אם הן רוצות לשנות את עצמן, ואת כל עוץ, לטובה.