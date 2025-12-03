כאן, תאגיד השידור הישראלי, מעדכן את נוהלי הליך בחירת השיר הישראלי, שצפוי לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון באוסטריה במאי 2026. במקביל לנהלים החדשים מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז ועו"ד איילה מזרחי, נציגת כאן באיגוד השידור האירופי, ייצאו לעצרת ה-EBU בז'נבה לדיון בעניין השתתפות ישראל בתחרות

בצל האיומים של ספרד, סלובניה, אירלנד, איסלנד והולנד לפרוש מהאירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, מנכ"ל התאגיד, גולן יוכפז ועו"ד איילה מזרחי, נציגת כאן באיגוד השידור האירופי, ייצאו הערב (רביעי) לעצרת ה-EBU בז'נבה, לדיון בעניין השתתפות ישראל בתחרות. הנציגות הישראלית צפויה להשמיע את עמדת כאן באשר לנסיונות להדיח את ישראל מהתחרות.

נזכיר כי לאחרונה נפגשו מנכ"ל רשות השידור האוסטרית רונלד וייסמן עם מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז בבית הנשיא הרצוג, שם הצהירו כי ישתפו פעולה: "ישראל היא חלק בלתי נפרד מהתחרות".

בנוסף לכך, כאן, תאגיד השידור הישראלי מודיע היום (רביעי), כי הוא מעדכן את נוהלי הליך בחירת השיר הישראלי, שצפוי לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון באוסטריה במאי 2026. השינויים התקבלו בעקבות המלצות שגיבש יואב גינאי, שמונה על ידי הנהלת התאגיד לייעץ בנוגע להליך בחירת השיר. הנהלים החדשים נקבעו לאחר הביקורת בשנה שעברה מצד יוצרים, שטענו כי הבחירה בקרן פלס הייתה מוטה.

בתום עבודה מאומצת, שכללה שיחות עם שורה ארוכה של גורמים מקצועיים – בהם מפיקים, מוסיקאים, אנשי תוכן, יוצרים שונים ובכירים בכאן, ניסח גינאי שורת המלצות בעניין, מתוכן גיבשה הנהלת התאגיד עידכונים להליך, ואלה יועדכנו בתקנון להגשת מועומדות לשיר הישראלי, שצפוי לייצג את ישראל באירוויזיון.

השינויים מבקשים לאפשר, ככל הניתן, הזדמנות שווה והוגנת ליוצרים ישראלים להגיש שיר, ובה בעת – לוודא בחירת השיר המתאים ביותר לייצג את ישראל בתחרות, לאחר ההצלחה הגדולה של יובל רפאל באירוויזיון האחרון וזכייתה במקום השני.

בהמשך להמלצות אלו, החליטה הנהלת התאגיד, בין היתר – כי כל יוצר ישראלי שרשום באופן רשמי באקו"ם יוכל להגיש שיר להליך הבחירה לקראת אירוויזיון 2026, בהתאם לקול הקורא שיפורסם בשבועות הקרובים. לאחר קבלת כל השירים שיוגשו – תתכנס ועדה מטעם התאגיד ותמיין מתוך ההגשות שיעמדו בדרישות הסף, עד 40 שירים.

וועדה זו תהיה מורכבת מאנשי מוסיקה, תרבות ובידור בתאגיד, וכן מנציג ציבור ומנציג נוסף, חיצוני ובלתי תלוי, מתחום המוסיקה, שייבחר על ידי כאן, שילוו את הוועדה. בתום שלב הסינון הראשוני, יועברו השירים שנבחרו אל הוועדה המכרעת, שבה ייקח חלק גם נציג אחד מטעם "קשת", משדרת התכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", ובה ייבחר השיר הישראלי.

ועדת הבחירה תוכל לפנות ליוצרים נוספים במידה שתבחר לעשות כן. סינון השירים הראשוני ייעשה באופן אנונימי על ידי הוועדה, כדי להבטיח הגינות ושוויוניות ההליך בצורה המיטבית. במסגרת הנהלים החדשים – יוצרים לא יגישו את הסקיצה לשיר בקולם, אלא יחויבו להגיש את השיר בביצוע של אומן אחר, שלא יאפשר זיהוי היוצרים, או באמצעות ביצוע AI נייטרלי.

עוד באותו נושא החרם באירוויזיון: המדינה החזקה שמצהירה על תמיכה מלאה בישראל 19:21 | אפרת קרסנר 0 0 😀 👏

במסגרת הנהלים החדשים שגובשו בתאגיד – כותב מילים ו/או מלחין ששירו נבחר לייצג את ישראל בתחרות במשך שנתיים ברציפות, לא יוכל להגיש שיר נוסף בשנה השלישית. כללי ההשתתפות והבחירה הסופיים, המלאים והמחייבים יפורטו בתקנון, שיפורסם על ידי התאגיד בשבועות הקרובים.

חצאי גמר האירוויזיון ישודרו בכאן 11, בדיגיטל ובכאן BOX ב-12 ו-14 במאי 2026, והגמר הגדול ישודר ב-16 במאי 2026