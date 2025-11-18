רשות השידור האוסטרית, שתארח את האירוויזיון, הצהירה כי היא מעוניינת שישראל תיקח חלק בתחרות למרות ההתנגדויות ממדינות אחרות שמשתתפות בה. בין המדינות שמאיימות להחרים את האירוויזיון נמצאת ספרד, אחת מ-5 המדינות החזקות והממנות של התחרות

סערת ה חרם באירוויזיון : אחרי שגופי השידור הציבוריים של הולנד, סלובניה, איסלנד, אירלנד וספרד קראו להוציא אותה מהתחרות – למרות הפסקת האש בעזה, המדינה המארחת מתייצבת לצד ישראל.

רשות השידור האוסטרית, שתארח את האירוויזיון, הצהירה הערב (שלישי) כי היא מעוניינת שישראל תיקח חלק בתחרות למרות ההתנגדויות ממדינות אחרות שמשתתפות בה. בין המדינות שמאיימות להחרים את האירוויזיון נמצאת ספרד, אחת מ-5 המדינות החזקות והממנות של התחרות. באוסטריה מקווים כי יוכלו לארח את תחרות השירה למרות איומי החרם.

נזכיר כי הולנד, סלובניה, אירלנד, איסלנד וספרד קראו להחרים את התחרות וישקלו לא להשתתף בה במדינה וישראל כן תתחרה. מנכ"ל רשות השידור האוסטרית רונלד וייסמן הצהיר במסיבת עיתונאים כי "עכשיו זה הזמן לדיפלומטיה". בחודש דצמבר הקרוב צפוי להתקיים דיון שבו ישוחחו על הנושא, כאשר במקור הייתה גם אמורה אף להתקיים הצבעה בנוגע להשתתפות ישראל.

וייסמן הוסיף במסיבת העיתונאים היום כי "אנחנו מנצלים את הזמן בחכמה, ומנהלים שיחות דיפלומטיות מאחורי הקלעים, ואני מאוד מאוד אופטימי שיהיה לנו מספר שיא של תאגידי השידור שישתתפו".