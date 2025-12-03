חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 03.12.2025 / 15:00

במהלך השבוע האחרון, כוחות צה"ל איתרו משגרים בעלי חמישה קנים עם רקטות בתוכם, אשר יועדו לשיגור לעבר שטחה של מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול במרחב הקו הצהוב על מנת להסיר איומים נגד ישראל

דובר צה"ל מפרסם היום (רביעי) כי אותרו משגרי רקטות וקני שיגור במרחב הקו הצהוב במסגרת פעילות כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי בצפון רצועת עזה. כוחות צוות הקרב של חטיבת כרמלי פועלים בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב במשימת הגנה וטיהור המרחב, בהתאם להסכם הפסקת האש ולהנחיות הדרג המדיני. במהלך השבוע האחרון, הכוחות איתרו משגרים בעלי חמישה קנים עם רקטות בתוכם, אשר יועדו לשיגור לעבר שטחה של מדינת ישראל. (צילום: דובר צה"ל) בימים האחרונים מחבלים רבים נתפסו כאשר ניסו לחצות את הקו הצהוב, חלקם חוסלו על ידי כוחות צה"ל. הכוחות בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל) עוד באותו נושא בשני אירועים נפרדים: חוסלו 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בעזה 17:49 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

תגיות: גבול רצועת עזה, הקו הצהוב, משגרי רקטות