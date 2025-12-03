האחים בשנות ה-20, נתפסו על חם כאשר קיבלה חבילה שהכילה עשרות בקבוקים שמכילים סמים מסוכנים. השוטרים עצרו אותם לאחר שביצעו פעולות חקירה סמויות ובית המשפט האריך את מעצרם

אחים בשנות ה-20 מאשדוד נתפסו השבוע כאשר ניסו להבריח לישראל כמות ענקית של סמים מסוכנים מבלגיה.

בלשי היחידה המרכזית של מרחב לכיש ביחד עם רשות המיסים, איתרו השבוע את המשלוח מחו"ל שיועד לכתובת באשדוד אשר הכיל על פי החשד כ-19 ק"ג של סם מסוכן מסוג MDMA. השוטרים ביצעו פעולות חקירה סמויות ותפסו ״על חם״ את שני החשודים תושבי העיר-אח ואחות.

אחרי שנתפסו כשקיבלו את ״החבילה״, גילתה המשטרה שהיא הכילה עשרות בקבוקים ובתוכם על פי החשד כדורים של חומר החשוד כסם מסוג MDMA. השניים נעצרו לחקירה שבסיומה נכלאו, מעצרם הוארך אתמול (שלישי) בבית המשפט.