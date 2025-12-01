תושב פתח תקווה בשנות ה-40 חשוד כי ניסה להבריח לישראל למעלה מ-1 ק"ג של סמים מסוג קטמין. המשלוח התגלה במסגרת פעילות אכיפה במכס מרכז עם יחידת כלבנים

סמים בדואר: אתמול (ראשון) סוכל ניסיון הברחה של יותר מקילוגרם קטמין לישראל מבלגיה.

המשלוח התגלה במסגרת פעילות אכיפה מוגברת למשלוחי דואר במכס מרכז, וחוקרי יחידת הסמים של המכס ביחד עם יחידת כלבני המכס.

החוקרים והכלבנים איתרו משלוח אשר יובא מבלגיה ויועד ללקוח בפתח תקווה. לאחר שאיתרו את המשלוח שהגיע ארצה בלשי היחידה המרכזית של מחוז מרכז הצליחו לעצור את החשוד שהגיע לקחת אותו מהדואר.

הוא נעצר לחקירה, וכלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. החשוד הוא תושב פתח תקווה בשנות ה-40 לחייו, והיום (שני) הוא הובא לדיון בבית המשפט שהאריך את מעצרו עד ליום 5.11.25.