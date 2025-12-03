הפרויקט של רביבו חוגגים 13 שנות פעילות במופע ענק, ולכבוד ההופעה הם גם מפרסמים היום מחרוזת שמאגדת את מיטב הקלאסיקות של איציק קלה שגם משתתף איתם בקליפ הרשמי שהכינו. צפו

הפרויקט של רביבו, ההרכב הישראלי והמצליח, מפרסמים הבוקר (רביעי) שיתוף פעולה מרגש עם אגדת הזמר הים תיכוני, איציק קלה.

ההרכב מוציא מחרוזת מיוחדת שמאגדת את מיטב קלאסיקות הזהב של קלה. ביניהם: "חי למענך", "למה לא", "לא היום ולא מחר", "מאמי" "תסתכלי לי בעיניים" ועוד שירים שהפכו לפסקול ישראלי שמלווה דורות. בתאריך 7.1 הפרויקט של רביבו יחגגו 13 שנות פעילות במופע ענק באקספו תל אביב, בו הם יארחו שורה של אמנים אהובים.

הפרויקט של רביבו נחשב לאחד ההרכבים הישראלים המצליחים גם בדיגיטל, עם מאות מיליוני צפיות ביוטיוב והאזנות רבות בספוטיפיי. פורמט המחרוזות שבעבר נחשב נוסטלגי בלבד, הפך תחת ידם לאופנה מחודשת שסוחפת דור חדש של מאזינים.