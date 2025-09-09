הפרויקט של רביבו חוגג 13 שנה על הבמה עם המחרוזת החדשה "ילד שלי". קלאסיקות ישראליות בעיבוד עכשווי, חיבור בין דורות והופעות שהפכו לחגיגה סוחפת

"הפרויקט של רביבו", אחד ההרכבים האהובים והמצליחים בישראל שחגג השנה 13 שנות פעילות, משיק מחרוזת חדשה ומרגשת – "ילד שלי".

האזינו למחרוזת החדשה של "הפרויקט של רביבו":

המחרוזת כוללת קלאסיקות ישראליות נוסטלגיות כמו "הילד שביקשתי" (יוסי גיספן), "ילד שלי" (חיים משה), ו-“אתה בליבי” (אורנה ומשה דץ, מילים: סמדר שיר), בעיבודים מוזיקליים ייחודיים שהפכו לסימן ההיכר של רביבו – שילוב של אותנטיות עם צבע עכשווי, שמצליח לחבר בין דורות ולרגש מחדש.

חיבור בין דורות

מעבר לנוסטלגיה, המחרוזת עוסקת בנושא אוניברסלי – הקשר שבין הורים לילדיהם, ומצליחה לגעת בקהל רחב ומגוון. לא במקרה, בהופעות של ההרכב ניתן למצוא זה לצד זה בני נוער, הורים וסבים ששרים יחד את אותן המילים ומתחברים לרגש המשותף.

כובשים את הרשת

הפרויקט של רביבו נחשב לאחד ההרכבים הישראלים המצליחים גם בדיגיטל, עם מאות מיליוני צפיות ביוטיוב והאזנות רבות בספוטיפיי. פורמט המחרוזות שבעבר נחשב נוסטלגי בלבד, הפך תחת ידם לאופנה מחודשת שסוחפת דור חדש של מאזינים.

מסע הופעות חגיגי

במקביל להשקת המחרוזת, ימשיכו חברי ההרכב לכבוש גם את הבמה. המופעים של הפרויקט ידועים כחגיגה אמיתית – ריקודים, שירה בציבור ואנרגיה סוחפת שמאחדת קהלים מכל הגילאים. לא פעם מתארחים לצידם גם זמרים מהזמר הים-תיכוני הוותיק, כמו חיים משה, איציק קלה וזהבה בן – מה שהופך כל ערב לחגיגה בלתי נשכחת של מסורת וחדשנות.