ראש האופוזיציה יאיר לפיד חשף כי נציגי הממשל האמריקני פנו אליו לגבי ההצבעה בכנסת על אשרור תכנית 20 הנקודמת של הנשיא טראמפ: "אמרתי להם שהאופוזיציה תתמוך, ואני מאמין שנתניהו ידאג לכך שגם הקואליציה תבוא לתמוך"

רגע לפני שתכניתו המדינית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה תובא להצבעה במליאת הכנסת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד חשף הבוקר (רביעי) כי נציגי הבית הלבן פנו אליו לגבי ההצבעה. בדבריו לפיד אמר כי האופוזיציה תתמוך באשרור התכנית, וכי הוא מאמין שגם הקואליציה תעשה זאת.

"נציגי הממשל האמריקאי התעניינו אצלי לגבי ההצבעה היום בכנסת לאשרר את תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" אמר לפיד. "אמרתי להם שהאופוזיציה תתמוך, ואני מאמין שראש הממשלה נתניהו ידאג לכך שגם הקואליציה תבוא לתמוך ולהכיר תודה לנשיא טראמפ".

כאמור, לפיד הודיע בשבוע שעבר כי יביא להצבעה במליאת הכנסת את תכניתו המדינית של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. "אביא להצבעה במליאת הכנסת הצעה כי כנסת ישראל מחליטה לקבל ולאמץ את תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ" אמר. "העם הישראלי כולו אסיר תודה לנשיא טראמפ על כך שהוביל עסקה אמיצה לשחרור החטופים הישראלים. אנו תומכים בנשיא טראמפ ומחזקים את ידו במאמצים למימוש שלבי התוכנית. אני מצפה מכלל המפלגות להצביע בעד תוכנית הנשיא".

במסגרת סעיפי התוכנית של הנשיא האמריקני, עזה תפותח מחדש לטובת תושבי הרצועה. בנוסף במסגרת התוכנית של טראמפ ישראל לא תכבוש או תספח את עזה. ככל שכוח הייצוב הבינלאומי יבנה שליטה ויציבות, צה”ל ייסוג על סמך סטנדרטים, אבני דרך ולוחות זמנים הקשורים לפירוז שיוסכמו בין צה”ל, כוח הייצוב, הערבים וארצות הברית.

על פי התוכנית צה”ל ימסור בהדרגה את שטח עזה הכבוש לידי כוח הייצוב, בהתאם להסכם עם רשות המעבר, עד שייסוג לחלוטין מעזה – למעט נוכחות ביטחונית בהיקף שיישאר עד שעזה תהיה מוגנת כראוי מכל איום טרור מחודש.