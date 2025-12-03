ראש השב"כ דוד זיני, הוקלט בקולו כשהוא מתייחס לסערה סביב חקירתו של ראש להב 433, כך פורסם אמש (שלישי) בi24news.
"בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי": הקלטות ראש השב"כ – והגיבוי למפקד להב 433 | בלעדי @amiel_y pic.twitter.com/8asBiNI7m4
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 2, 2025
בהקלטה נשמע ראש שב"כ זיני, כשהוא נפגש עם קצינים במשטרה והביע תמיכה במהלכים של המפכ"ל ובכך שלא שיתף פעולה עם השופט קולה והשאיר בתפקיד בכיר שחשוד בפלילים: "בעיתות מבוכה לכו לפנים, המפכ"ל בעת מבוכה עם ראשי האגפים הלך לפניהם, שם את עצמו בסיכון",
עוד הוסיף זיני: "הוא תחת הסיכון של ביקורת מכאן ומכאן, הוא נכנס למרחב סכנה, בקלות יכל להגיד – 'סוגיה משפטית אני לא נכנס'".
עוד הוסיף זיני וטען כי בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי: "אני מניח שכולכם חוויתם חוויות שהתבאסתם שהיועץ המשפטי לא מאשר ותהיתם למה בג"ץ פוסק בו. בג"ץ פוסק בהרבה מקומות שאנחנו מתחמקים, הרשויות ישר מתחמקות אז הוא מתעלם.
היה ואקום מנהיגותי, אני רוצה להזכיר לכם שאתם אחראים על מימוש החוק לא היועץ המשפטי של האגף שלכם, ואם הוא היה חולה באותו יום – אתם פטורים מלשמור על החוק?".
מרוקאי
תארו לכם מידור של מאה שלמה של מרוקאים בתפקידים ניהוליים של מדינת ישראל . זיני מחייה כעת את העוצמה של החברה הספרדית מלפני עליית הבולשביזם ודת הגמרא . ישר כח...
תארו לכם מידור של מאה שלמה של מרוקאים בתפקידים ניהוליים של מדינת ישראל . זיני מחייה כעת את העוצמה של החברה הספרדית מלפני עליית הבולשביזם ודת הגמרא . ישר כח דוד זיני . יש רק תורת משה וישראל לא שום תורה אחרת .המשך 10:40 03.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: מרוקאי
גזען חולני.10:47 03.12.2025
תמי
בתגובה ל: מרוקאי
זה בדיוק מה שמדאיג!12:59 03.12.2025
מרוקאי
בתגובה ל: שירי מנתניה
צדקתי את מחשיבה בולשביזם ועובדי עכו"ם גמורא כגזע22:28 03.12.2025
מרוקאי
בתגובה ל: תמי
אני מבין אותך הגהינה מאוד מסריחה ומתחילה להתרחק , וזה מאוד מדאיג אותך . ראה פצרי"ת מיארה , עמית , וכל המטכול"ס22:32 03.12.2025
שירי מנתניה
איזה איש מדהים, תענוג לשמוע אותו. נואם בחסד עליון.10:17 03.12.2025
שאול
עד עכשו היו אשכנזים. וראינו מה קרה גם ב7/10 וגם מקום המדינה..... המרוקאים הגיעו מנמוך ותראה לאן הגיעו. האשכנזים התחילו מגבוה ותראה לאן הגיעו..... למושחתים!!18:05 03.12.2025
