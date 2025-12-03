ראש השב"כ דוד זיני הוקלט כשהוא מתייחס לחקירת ראש להב 433 והביע את דעתו על החלטות בג"ץ: "בג"ץ פוסק בהרבה מקומות שאנחנו מתחמקים"

ראש השב"כ דוד זיני, הוקלט בקולו כשהוא מתייחס לסערה סביב חקירתו של ראש להב 433, כך פורסם אמש (שלישי) בi24news.

"בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי": הקלטות ראש השב"כ – והגיבוי למפקד להב 433 | בלעדי @amiel_y pic.twitter.com/8asBiNI7m4 — i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 2, 2025

בהקלטה נשמע ראש שב"כ זיני, כשהוא נפגש עם קצינים במשטרה והביע תמיכה במהלכים של המפכ"ל ובכך שלא שיתף פעולה עם השופט קולה והשאיר בתפקיד בכיר שחשוד בפלילים: "בעיתות מבוכה לכו לפנים, המפכ"ל בעת מבוכה עם ראשי האגפים הלך לפניהם, שם את עצמו בסיכון",

עוד הוסיף זיני: "הוא תחת הסיכון של ביקורת מכאן ומכאן, הוא נכנס למרחב סכנה, בקלות יכל להגיד – 'סוגיה משפטית אני לא נכנס'".

עוד באותו נושא ראש השב"כ דוד זיני חושף את דעתו על עונש מוות למחבלים 11:16 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

עוד הוסיף זיני וטען כי בג"ץ מתערב כשיש ואקום מנהיגותי: "אני מניח שכולכם חוויתם חוויות שהתבאסתם שהיועץ המשפטי לא מאשר ותהיתם למה בג"ץ פוסק בו. בג"ץ פוסק בהרבה מקומות שאנחנו מתחמקים, הרשויות ישר מתחמקות אז הוא מתעלם.

היה ואקום מנהיגותי, אני רוצה להזכיר לכם שאתם אחראים על מימוש החוק לא היועץ המשפטי של האגף שלכם, ואם הוא היה חולה באותו יום – אתם פטורים מלשמור על החוק?".