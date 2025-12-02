שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שנציגי לשכת עורכי הדין לא יוכלו להיות בה, במקומם ייבחרו 2 אנשי מקצוע.
ההחלטה הזו הרגיזה את שר המשפטים יריב לוין, שהוציא היום (שלישי) הודעה נגד ההחלטה הזאת.
לוין אמר כי מדובר ב"קומץ שופטים, שהתרגלו לבחור את בני משפחותיהם וחבריהם בחדרי חדרים, ולפסול את מי שלא נושא חן בעיניהם, מעיזים להתערב בחוק יסוד ששם סוף למנהגם הפסול".
עוד הוסיף ואמר לוין כי "ההתערבות השיפוטית בחוק יסוד היא בלתי חוקית ומערערת את יסודות הדמוקרטיה. הצו שהוצא דינו בטלות. אני קורא לכנסת להתייצב באופן נחרץ כנגד המהלך הפסול הזה".
שירי מנתניה
ממשלה כוחנית, הרסנית, רוצה להיות מעל החוק, למנות את השופטים בעצמה, שתהיה דיקטטורה מוחלטת. מה יהיה הסוף? השמדת המדינה? לא יעצרו?17:05 02.12.2025
צחי
כן. לא טוב לך אז תלכי. אי אפשר כמה עם השקרים שלכם יותר. לא נעצור. תתפוצצי17:33 02.12.2025
עד שלא תפטרו מראש הממשלה האולטרה שמאלני ביבי, שום שינוי לא יהיה בבגץ ושום יועמשית לא תפוטר.
תתחילו להפנים. ביבי הוא שתול של השמאל. הוא מינה את כל השופטים ואת כל הרמטכלים הכושלים ואת כל מפקדי חיל האוויר הכושלים, ואמ"ן, ושב"כ כולם חבריו. אל שלא תורידו אותו...
תתחילו להפנים. ביבי הוא שתול של השמאל. הוא מינה את כל השופטים ואת כל הרמטכלים הכושלים ואת כל מפקדי חיל האוויר הכושלים, ואמ"ן, ושב"כ כולם חבריו. אל שלא תורידו אותו מהשלטון לא יהיה שלטון ימין. השמאל ימשיך להחזיק בקיבוצים (45%) מאדמות וכל מועצות החלב, הדגים, הבשר, העופות והביצים, הדבש והשמאל ימשיך להחזיק ביד מה בבתי המשפט והשמאל ימשיך להחזיק בקרנות הקולנוע והטלוויזיה ו"כאן" ושם. ביבי חייב ללכת ויפה שעה אחת קודם . מעל הכל הוא הפך את בני המגזר לבשר תותחים מול חמאס במשך 3 מלחמות מיותרות. טפו על הפרצוף שלו.המשך 17:13 02.12.2025
