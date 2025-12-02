שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שנציגי לשכת עורכי הדין לא יוכלו להיות בה, במקומם ייבחרו 2 אנשי מקצוע. שר המשפטים תקף את החלטה של השופטים

שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שנציגי לשכת עורכי הדין לא יוכלו להיות בה, במקומם ייבחרו 2 אנשי מקצוע.

ההחלטה הזו הרגיזה את שר המשפטים יריב לוין, שהוציא היום (שלישי) הודעה נגד ההחלטה הזאת.

לוין אמר כי מדובר ב"קומץ שופטים, שהתרגלו לבחור את בני משפחותיהם וחבריהם בחדרי חדרים, ולפסול את מי שלא נושא חן בעיניהם, מעיזים להתערב בחוק יסוד ששם סוף למנהגם הפסול".

עוד הוסיף ואמר לוין כי "ההתערבות השיפוטית בחוק יסוד היא בלתי חוקית ומערערת את יסודות הדמוקרטיה. הצו שהוצא דינו בטלות. אני קורא לכנסת להתייצב באופן נחרץ כנגד המהלך הפסול הזה".