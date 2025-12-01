חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.12.2025 / 12:39

הרכב בג"ץ בדיון על פיטורי היועמ"שית, השתנה היום לאחר שהשופטת יעל וילנר תעדר עקב לידה צפויה של ביתה, השופט חאלד כבוב יחליף אותה

עקב לידה צפויה של בתה (שתעבור בקלות ובבריאות), השופטת יעל וילנר לא תשב היום (שני) בדיון בבג״ץ על הליך פיטורי היועמ״שית, השופט חאלד כבוב יחליף אותה ברגע האחרון, כך דיווח אבישי גרינצייג. הדיון צפוי להתקיים היום בשעה 16:30. ההרכב החדש יהיה: עמית, סולברג, מינץ , גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ וכבוב.

