עקב לידה צפויה של בתה (שתעבור בקלות ובבריאות), השופטת יעל וילנר לא תשב היום (שני) בדיון בבג״ץ על הליך פיטורי היועמ״שית, השופט חאלד כבוב יחליף אותה ברגע האחרון, כך דיווח אבישי גרינצייג.
הדיון צפוי להתקיים היום בשעה 16:30. ההרכב החדש יהיה: עמית, סולברג, מינץ , גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ וכבוב.
יועמ"שיט
איזה בית משפט מטונף. אנשים שלא הכרת וכיבדת , עכשיו גורמים לך להקיא רק מלשמוע את השם שלהם. כולם הסתירו את הגועל שמסובב לנו עם גלימות בבתי המשפט.13:14 01.12.2025
Ran
בתגובה ל: יועמ"שיט
כלב ערבי נגוע בכלבת הגיב פה06:55 02.12.2025
ברוך
בתגובה ל: יועמ"שיט
ביביסט חלול שאין לו מושג למה הוא שונא את מערכת המשפט!07:02 02.12.2025
רוית
בתגובה ל: ברוך
קפלניסט חולן כמוך לעולם לא יהיה אובייקטיבי.07:49 02.12.2025
שמעון
בתגובה ל: ברוך
מעניין רק אתם לא רואים שהכל מזויף שם לא נקי מושחת בחירת השופטים ציפוף השורות08:09 02.12.2025
ציוני
בתגובה ל: ברוך
אני שונא נוחבות כמוך ואת הגלימות של כאילו שופטים.08:20 02.12.2025
ישראלי
בתגובה ל: ברוך
קינאה מחלה קשה08:55 02.12.2025
אהרן
בתגובה ל: ברוך
כנראה שאתה מעולם לא הגעת לעליון לא כצד ולא כמייצג אז לך וטפס על עצים אחרים בזה אתה כנראה מבין08:56 02.12.2025
אדי
בתגובה ל: ברוך
אנרכיסט חלול כמו לפיד חחחח09:57 02.12.2025
גנדי
בתגובה ל: ברוך
הם היו דוחים משפט אם בתו של וה"ד עמה ללדת10:30 02.12.2025
עמיתל דיקטטור
בתגובה ל: יועמ"שיט
צודק מי שגרם לזה זה עמית השופט הפך הדיקטטור עם אצבע תוציא את האיש הזה כאילו הבניין שייך לו אז עמית בנין בגצ הוא של העם קרי הריבון אתה אורח עוד מעט פורח11:21 02.12.2025
עוזי
בתגובה ל: ברוך
אתה אחד מהשתיים - או עיוור או טיפש מוחלט13:13 02.12.2025
מירי ל.
בתגובה ל: יועמ"שיט
זה תוצאה של שטיפת המוח שעברת ע"י מכונת הרעל שפועלת ללא ליאות. היבי הבטיח לדומם אותה אם יקבל חנינה.13:21 02.12.2025
מירי ל
בתגובה ל: יועמ"שיט
זו תוצאה של שטיפת המוח שעברת ע"י מכונת הרעל שעובדת ללא ליאות. ביבי הבטיח לדומם אותה אם יקבל חנינה ( "יאחד את העם"...)13:23 02.12.2025
מרים
בתגובה ל: יועמ"שיט
זו תוצאה של שטיפת המוח שעברת ע"י מכונת הרעל שפועלת ללא ליאות. ביבי הבטיח לדומם אותה אם יקבל חנינה ("יאחד את העם"...)13:25 02.12.2025
אירית
בתגובה ל: יועמ"שיט
הכל טוב אצלם אלמלא האיש המושחת ביבי לא היה מנסה להרוס אותם בגלל המשפט שלו. כל הטרלול במדינה זה אתם ובגללו אתם מאמינים לשטן14:13 02.12.2025
אירית
בתגובה ל: ציוני
מענין מה עשית בחייך? במה אתה מתעסק מי ששונא גלימות מודע למה שייך לכת הביביסטים המושחתים14:15 02.12.2025
פאשה
בתגובה ל: יועמ"שיט
איזה קללות, איזה טינופת הולכת פה שנאת אחים!!! לאן הגענו לאן?17:33 02.12.2025
מנשה אוהב
בתגובה ל: יועמ"שיט
משפט צדק זה רק לפי סנהדרין להבדיל מערב רב כאן הכל לפי חוקות הגויים כתוב ובחוקותיהם לא תלכו בכול מקרה חייב על-פי שני עדים כשרים יקום דבר לא להוציא שם רע לשון הרע על שום אדם ואהבת חינם תביא את הגאולה השלמה בקרוב17:42 02.12.2025
מורן
בתגובה ל: יועמ"שיט
מי שמטונף זה אתה או את ועדיף שתשטוף את הפה ובאותה הזדמנות תקבע תור לפסיכולוג !!17:47 02.12.2025
אנטי-ביביזם
בתגובה ל: יועמ"שיט
תמשיכו כך. מנו את השופטים של הפשעים שלכם, אל תקחו אחריות לשום דבר שלילי, מי צריך ועדת חקירה - קרה משהו ב- 7 לאוקטובר. תמנו את יאיר לדירקטוריון הסוכנות היהודית, תנו פטור לכל החרדים, חרדים לשעבר, חרדים כאילו, תהללו את בן גביר, גוטליב שקלים, ושות. הכל דבש.22:45 02.12.2025
אזרח
הצעה לסקרן מעניין ? כמה מהיולדות מבקשות שאימן תהא לידן בלידה ?13:07 01.12.2025
מחוקק על
בגץ מסדר לעצמו הרכבים רוצה להיות מחוקק על אין הימון מערכת משפט13:16 01.12.2025
סראל, כוכב השחר
שמתם לב ?! יעל וילנר נהייתה "נאורה", "משכילה", היא כבר איננה "חשוכה", "פרימיטבית" ו"עובדת אלילים". בעבר היא חבשה כובה לראשה, ובלשון אחר - כיסוי ראש. בהמשך עברה לאיזה סרט צר ודל (יעני...
שמתם לב ?! יעל וילנר נהייתה "נאורה", "משכילה", היא כבר איננה "חשוכה", "פרימיטבית" ו"עובדת אלילים". בעבר היא חבשה כובה לראשה, ובלשון אחר - כיסוי ראש. בהמשך עברה לאיזה סרט צר ודל (יעני אלוהים מסתכל מלמעלה ולא קולט שהיא ללא כיסוי...). היום היא כבר בכלל הסירה את כיסוי הראש. יעל - עזאזל, ברכות להצטרפותך למועדון !!!המשך 13:46 01.12.2025
אזרח מודאג מהעבריינות הבג"צית
" זה הקטן (מנובל) גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ... (ולבית משפט העליון) " - כמו הסבתא הרעה שלו, יעל וילנר, שמכרה את נשמתה לשטן, דתיה,...
" זה הקטן (מנובל) גדול יהיה, כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ... (ולבית משפט העליון) " - כמו הסבתא הרעה שלו, יעל וילנר, שמכרה את נשמתה לשטן, דתיה, עלאק ...המשך 13:41 01.12.2025
ניר שמבהיר
בתגובה ל: אזרח מודאג מהעבריינות הבג"צית
תגיד חולה, בן כמה אתה? אתה אבא לילדים גם? כי אתה חייב לנסות לחיות חיים משלך. אתה לא בן 5 ואינך משחק בקוביות. במה אתה מתעסק? אם שופטת עליונה יותר או פחות דתיה? אתה אמיתי?? ומנבל את הפה בהתייחס לרך שטרם נולד..? מי אתה? אתה איש אמיתי בחיים האמיתיים? אולי תגרגר קצת ליזול בגרון כדי שגם הפה יישטף מדברי הבלע והשיט שאתה מלא בו. ותתעסק בחייך שלך. שופטת עליונה זוכה לגידופים משום שאתה בור ועם הארץ? אפס שכמוך. תתבייש.18:15 02.12.2025
כנופיית הרשעים
החליפו סדומית בסדומי ערבי15:45 01.12.2025
יוחנן
גועל נפש של שופטי בית המשפט03:57 02.12.2025
פיני יפה התואר
תאטרון האבסורד05:40 02.12.2025
זאב 🐺
למה כל הביביסטים אנאלפביתים05:04 02.12.2025
נחל
בתגובה ל: זאב 🐺
בוא ימפגר ונראה מי אנלפטיזי אהבל .07:21 02.12.2025
בדיוק כמו שכל השמלאנים אלימים ומגעילים עם פרצוף של צאצאי הגרמנים
גם אתה כזה07:33 02.12.2025
סקרומדון
בתגובה ל: נחל
הראית כבר08:34 02.12.2025
ישראלי
בתגובה ל: זאב 🐺
קינאה אוכלת לבבות08:57 02.12.2025
עמליה שורצברד
בתגובה ל: זאב 🐺
חוצפן הבעיה של עם ישראל מקום המדינה שהגעתם לא יודעת מאיפה שצריך לבדוק אותכם מחירים מדון ושנאה.09:15 02.12.2025
ניר שמבהיר
בתגובה ל: נחל
רגע, לא הבנתי: מה זה ״בוא ימפגר ונראה״ .. האם זו כתיבה חדשה? שירה? סיפורת? ליריקה? או עוד בריון בבוני חולה שבא לאיים. בזה כפי הנראה התמחה כל חייו. שאפו גבר!18:19 02.12.2025
תמר אנדיבר
העם מסרב להמליך את מערכת בתי המשפט והעומד בראשה! הגדשתם את הסאה. הריקבון פשה במסדרונות היכלי ה״צדק״.05:30 02.12.2025
