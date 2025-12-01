עקב לידה צפויה של בתה (שתעבור בקלות ובבריאות), השופטת יעל וילנר לא תשב היום (שני) בדיון בבג״ץ על הליך פיטורי היועמ״שית, השופט חאלד כבוב יחליף אותה ברגע האחרון, כך דיווח אבישי גרינצייג.

הדיון צפוי להתקיים היום בשעה 16:30. ההרכב החדש יהיה: עמית, סולברג, מינץ , גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ וכבוב.