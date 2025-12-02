הקטל בכבישים: הולך רגל נהרג ברחוב רקאנטי בשכונת רמות בירושלים. המשטרה החלה בחקירה. גורמי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום

מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שהתרחשה לפני זמן קצר ברחוב רקאנטי שבשכונת רמות בירושלים, במעורבות רכב והולך רגל. בוחני תאונות הדרכים החלו בחקירת נסיבות התאונה, תוך איסוף ממצאים בזירה".

מאיר אקער קמב"ץ זק"א מחוז ירושלים, ושוקי מונקוטוביץ וצבי יורוביץ מתנדבי זק"א מחוז ירושלים שהגיעו לזירה, סיפרו:

"מדובר בזירה קשה הולך רגל כבן 80 שחצה את הכביש נפגע מרכב פרטי ונהרג. יחד עם חברינו מתנדבי זק"א מחוז ירושלים טיפלנו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים לקבורה."

אמש ילד בן 12 נהרג בתאונת דרכים קשה בצפון השומרון. בנוסף 4 ילדים נפצעו קשה מאוד. ממד"א נמסר: "בשעה 16:33 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בכביש 5799 בסמוך למחסום תייסיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום לכ-5 פצועים בדרגות פציעה שונות".

עוד נמסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל דיווח על ילד כבן 12, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותו במקום, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוקי צה"ל ומסוק מד"א-הצלה אייר לבתי החולים בילינסון ורמב"ם 5 פצועים, בהם: 2 קשה – ילדה כבת 6 וילד בן 9 עם פגיעות רב מערכתיות, 3 בינוני- 2 ילדים כבני 10 עם חבלה רב מערכתית ואישה כבת 30 עם חבלות בגופה.