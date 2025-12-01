חמישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה שאירעה בצפון השומרון. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לפצועים ופינו אותם לבתי החולים

ממד"א נמסר: "בשעה 16:33 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על תאונת דרכים בכביש 5799 בסמוך למחסום תייסיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום לכ-5 פצועים בדרגות פציעה שונות".

עוד נמסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל מדווחים על ילד כבן 12, ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית וקובעים את מותו במקום, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוקי צה"ל ומסוק מד"א-הצלה אייר לבתי החולים בילינסון ורמב"ם 5 פצועים, בהם: 2 קשה – ילדה כבת 6 וילד בן 9 עם פגיעות רב מערכתיות, 3 בינוני- 2 ילדים כבני 10 עם חבלה רב מערכתית ואישה כבת 30 עם חבלות בגופה.

חובש מד"א יונתן שנבאי, סיפר: "הייתי בביתי ומוקד מד"א חייג אליי והזניק אותי לקריאה על תאונת דרכים קשה באמצעות אמבולנס כונן יישובי שנמצא אצלי. כשהגעתי למקום ראיתי רכב מרוסק ו-6 פצועים, בניהם ילדה בת 6, מחוסרת הכרה עם חבלות קשות בגופה. במקביל לצוותים נוספים בזירה, הענקתי לילדה טיפול רפואי מציל־חיים וחברתי למסוק צה"ל שנחת בסמוך שפינה אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב."

פרמדיק מד"א דניס פולקוב וחובש מד"א מתי כרמי, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב שהתדרדר לוואדי. היו בזירה 6 פצועים, אישה כבת 30 ו-5 ילדים, ילד כבן 12 היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פגיעות קשות בגופו, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי מתקדם לחמשת הפצועים: ילדה כבת 6, ילד בן 9 ו-2 ילדים כבני 10 והאישה בשנות ה-30 לחייה, שסבלו מחבלות בגופם ופינינו אותם לבתי החולים בסיוע כוח הרפואה של צה"ל ומסוק מד"א-הצלה אייר".