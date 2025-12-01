הארגון שקשור לאיראן ולחיזבאללה פועל לגיוס ולאיתור מחבלים בלבנון, ומהווה שחקן משמעותי במערכה הצפונית. גורמים בישראל טוענים כי בעתיד הקרוב נמשיך לראות פעולות לחימה של צה"ל באזור סוריה, על מנת לפגוע בארגון הטרור שמעוניין בהשמדת ישראל. פרשנות

ימים אחדים אחרי פעולת חטיבת הצנחנים במילואים (חטיבה 55) בתוך שטח סוריה במרחב הכפר בית ג'ן כנגד ארגון אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה, מנסים במערכת הביטחון להבין את היקף פעילותו ופעילות ארגונים נוספים בדרום מערב סוריה.

לפי הבנת גורמי הביטחון במרחב שבו מדובר, בו פעלו בעבר מחבלי דאעש, מנסים כעת להתבסס מחדש מחבלי חיזבאללה הנתמכים בידי ארגון הטרור הלבנוני, זאת בדומה למה שהיה מכונה בעבר יחידת 'תיק הגולן', יחידת הטרור של חיזבאללה, שפעלה באזור זה כדי להוציא לפועל פיגועים נגד צה"ל וישובים במרחב.

ארגון אל ג'מאעה הוא תנועה לבנונית סונית שהוקמה כשלוחה של האחים המוסלמים בלבנון. הזרוע הצבאית של התנועה הוקמה בשנות ה-80 ומאז הם פועלים בשת״פ עם ארגוני הטרור כנגד ישראל. הארגון משתף פעולה עם חמאס בלבנון ובסוריה ועם חיזבאללה בלבנון. כמו כן, מחזיק באתרים צבאיים בדרום לבנון ובתשתיות טרור בגבול סוריה לבנון ובאיזור בית ג׳ן וברשותו אמל״ח רב.

גורם במערכת הביטחון אומר לאתר סרוגים שהארגון פועל לגיוס ואיתור מחבלים, ומהווה שחקן משמעותי במערכה הצפונית כגוף עצמאי במהלך המלחמה. צה״ל תקף פעילים ותשתיות של הארגון בסוריה ולבנון במהלך מלחמת חרבות ברזל, הפעולה בשבוע שעבר בכפר בית ג'ן לא הייתה אקראית ולא הייתה חד פעמית.

לא בכדי הוכנסה לאזור החטיבה הנוכחית חטיבה 55. זוהי חטיבה המיומנת בלחימה בשטחים כגון אלו, ולפי מערכת הביטחון ארגון אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה הקשור לאיראן מצד אחד, ולחיזבאללה מהצד השני – מנסה בכל דרך להילחם הן נגד משטר ג'וליאני והן כנגד ישראל מבלי שתהיה פגיעה בחיזבאללה ובממשלת לבנון.

גורמים בישראל מדברים על כך שגם בעתיד הקרוב נראה פעולות דומות, וגם מעצרם של האב ובנו שעמדו בראש השלוחה של הארגון הסוני הזה, יביא למידעים נוספים ובעקבותיהם לפעולות נוספות בשטח. כדי לא לאפשר את התבססות ארגון הטרור הלבנוני ודומיו במרחב הצפון מזרחי שלנו.