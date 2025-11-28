שישה לוחמי מילואים נפצעו במהלך פעילות בכפר בית ג'ן בדרום סוריה, לאחר חילופי אש עם מחבלים; צה״ל תקף מהאוויר מטרות טרור ופינה את הפצועים במסוקים

שישה לוחמי מילואים נפצעו במהלך פעילות מבצעית הלילה (שישי) בכפר בית ג'ן שבדרום סוריה, לאחר חילופי אש עם מחבלים המשתייכים לארגון הג'מעה האיסלאמית. מצבו של שלושה מהם הוגדר קשה, אחד נוסף נפצע בינוני ושניים נפצעו קל.

לפי הודעת צה"ל, המחבלים פעלו מתוך הכפר בית ג'ן – הממוקם למרגלות החרמון, כ־11 ק"מ מגבול ישראל וכ־40 ק"מ מדמשק – ועסקו בקידום תשתיות טרור המכוונות נגד אזרחי ישראל.

במהלך הפעילות עצרו הכוחות שני מחבלים בבתיהם. עם יציאת הלוחמים מהמבנה נפתח ירי מכמה מוקדים ברחבי הכפר, כולל ירי ישיר לעבר אחד מההאמרים של הכוח. הכוחות הגיבו בירי, ובמקביל הוזנקו לאזור מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס בלתי מאוישים שתקפו מטרות טרור מוגדרות מראש. מספר מחבלים שירו לעבר הכוחות חוסלו.

ההאמר שספג את האש נתקע בשטח, והלוחמים נדרשו לנטוש אותו בתוך הכפר. בהמשך, צה"ל תקף מן האוויר את הרכב הפגוע.

מסוקים צבאיים פינו את ששת הפצועים לשטח ישראל, ומשם הועברו לבתי החולים לקבלת טיפול רפואי. בצה"ל עדכנו כי משפחות הלוחמים קיבלו הודעה.