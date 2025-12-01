הסדרה "נוטוק", שמביאה הצצה עולמם של העדה הדרוזית בישראל דרך המסורת של גלגול נשמות, מגיעה הערב למסך עם פרק חדש, וסוד גדול. צפו בהצצה

הסדרה המדוברת "נוטוק" ממשיכה להפתיע: הערב (שני) ישודר בקשת 12 הפרק בו דניאל, הילד בן השש אשר נשמתו של עלי התגלגלה בו, חושף בפעם הראשונה את אחד הסודות האפלים ביותר של עלי. מדובר ברגע דרמטי בסדרה הקשור לחקירת שב"כ, רגע שרבים חיכו לו.

צפו בהצצה לחקירת השב"כ – נוטוק:

הפרק, שמשודר הערב בקשת 12, מציג זיכרון מצמרר מהחקירה של עלי בשב"כ – זיכרון שדניאל, בגילומו של ג'וד חטיב, משחזר מול יותם (עוז זהבי), סוכן השב"כ שחקר את עלי לפני שנעלם וכעת נדהם לגלות שהילד הקטן יודע הכול.

בפרק הערב נראה על המסך דמותו של עלי הבוגר – אותו מגלם אמיר חטיב, אחיו הגדול של ג'וד חטיב שמשחק את דניאל. אמיר חטיב, שכבר הופיע בעונה השלישית של "פאודה", מביא לדמותו של עלי עוצמה שקטה וכאב פנימי שמורגש בכל מבט.

סודות משפחתיים שהופכים לפרשייה ביטחונית

"נוטוק" ממשיכה להצליח מאוד ברייטינג וברשתות החברתיות, בין היתר בזכות היכולת שלה לשלב עלילה מותחת עם הצצה נדירה לעולמה הפנימי של החברה הדרוזית בישראל. הסדרה, שצולמה במהלך ימי המלחמה, התארחה בעיקר בדלית אל-כרמל ובמג'דל שמס – בחירה מכוונת של היוצרים כדי להאיר את המורכבות, המסורת והקשרים העמוקים של הקהילה הדרוזית בחברה הישראלית.

מי שטרם צפה בסדרה – זה בדיוק הזמן.