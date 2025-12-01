על פי הודעת המשטרה, בנימין חוזר לתפקידו לאחר שקיים דיון נוסף עם גורמי המקצוע ולאחר שקיים שיחה עם מפכ״ל המשטרה, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו

ראש להב 433 יחזור לתפקידו: אחרי שהמחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הודיעה הלילה (בין ראשון לשני) כי בתום חקירה נוספת שנערכה לראש להב 433, ניצב מני בנימין, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, כעת מודיע המפכ"ל כי הוא יחזור לתפקידו.

על פי הודעת המשטרה, בנימין חוזר לתפקידו לאחר שקיים דיון נוסף עם גורמי המקצוע ולאחר שקיים שיחה עם מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי. בסיומה הוחלט שניצב מני בנימין יחזור לתפקידו כראש להב 433, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו.

נזכיר כי התנאים המגבילים כוללים איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת התנאי הזה. עורך דינו של בנימין טען כי מח"ש עיכבה את בנימין במשטרה במשך שעות ארוכות אחרי החקירה שלו – אחרי שסירב לחתום על תנאי השחרור.

במח"ש אמרו בתגובה כי "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה. צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין".