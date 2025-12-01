הרב גדעון בנימין השיק את סדרת הספרים ההלכתיים "הפקדתי שומרים", העוסקת בדיני נזיקין אקטואליים, בהשתתפות מאות תלמידים ובוגרי שעלבים לדורותיהם

​הרב גדעון בנימין, ראש כולל דיינות בישיבת שעלבים, השיק בערב עיון את סדרת ספריו החדשה "הפקדתי שומרים". בדבריו, בחר הרב לנפץ את המיתוס לפיו "הלכות שומרים" שייכות לעולם הישן של פרות וחמורים, והציג את הרלוונטיות שלהן לחיי היומיום בשנת 2025.

​"אפשר לחשוב שאין היום שאלות בהלכות שומרים, הרי מי מפקיד היום פרה?", פתח הרב בנימין בחיוך, ומיהר להציג רשימה אקטואלית של שאלות בוערות: "האם למורה שמחרים טלפון לתלמיד יש אחריות במקרה של גניבה? האם בייביסיטר ששומרת על התינוק נחשבת 'שומרת' גם על המשחקים בבית? ומה דינו של מאבטח בהפגנה בקפלן אם המאובטח שלו נפגע?".

לרגל המעמד, ​הרב בנימין שיתף בסיפורו האישי, כמי שהגיע לישיבת שעלבים לפני 52 שנה כתלמיד תיכון תל אביבי, והתקבל על ידי ראש הישיבה המיתולוגי, הרב מאיר שלזינגר (92). הרב בנימין הציג את משנתו החינוכית, הדוגלת בחיבור בין עולם העיון המופשט לבין הפסיקה המעשית.

הערב החגיגי התקיים בהשתתפות מאות תלמידים ובוגרי ישיבת שעלבים לדורותיהם. את שולחן המזרח כיבדו בנוכחותם רבנים בולטים: הרב מאיר שלזינגר, מייסד ישיבת שעלבים וגיסו של חתן פרס נובל פרופ' ישראל אומן, ראש הישיבה המכהן הרב מיכאל ימר; הרב משה גנץ, מזקני רבני הציונות הדתית; הרב ד"ר עידו רכניץ, מנהל רשת בתי הדין "ארץ חמדה גזית" ומומחה לענייני תורה ומדינה, הרב דוד בנימין, בנו של המחבר ורב החוות החקלאיות ביו"ש, ועוד רבנים ומשפטנים.

האירוע נערך לרגל צאתה לאור של הסדרה המונומנטלית "הפקדתי שומרים" (3 כרכים, כ-1,000 עמודים כל אחד) מאת הרב בנימין, המשמש כדיין וראש כולל ההלכה בשעלבים, שפרש לאחרונה מרבנות היישוב נוף איילון לאחר 27 שנים. הסדרה עוסקת בדיני שומרים וממון על סדר השולחן ערוך, מהגמרא ועד הלכה למעשה.

הספרים מוקדשים לזכרו של הנכד שובאל בן נתן הי"ד (בנם של הרב דוד טוביה ושלומית אסתר), שנפל בקרב בלבנון בחג הסוכות האחרון. בהקדשה כתב הרב כי שובאל "עלה בסערה השמימה בקרב גבורה בארץ הלבנון בהושענא רבה תשפ"ה, כאשר נחלץ לעזרת ה' בגיבורים".