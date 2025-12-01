ברנז'ה: כתב גלי צה"ל לשעבר הוד בראל מונה לדוברו של שר הכלכלה ניר ברקת. בראל שימש כמפיק בתכנית של רינו צרור וכתב ההתיישבות של התחנה הצבאית

ברנז'ה. מינוי סרוג בלשכת שר הכלכלה ניר ברקת. הוד בראל מונה לדובר השר, והוא מחליף בתפקידו את אמיר אפל ששימש כדובר בשנים האחרונות ופרש.

בראל, שגדל וגר בפדואל, שרת בגלי צה"ל ושימש בתחילה כמפיק של רינו צרור ולאחר מכן ככתב ביהודה ושומרון וכעורך חדשות.

ברקת, ראש עיריית ירושלים במשך שתי קדנציות התמודד לרשימת הליכוד ונבחר לכנסת ב-2019 אחרי שתי כנסות בהן היה חבר כנסת פשוט, בממשלה הנוכחית הוא מונה לשר הכלכלה.

בשבוע שעבר זכה לניצחון נאה בבחירות לוועידת הליכוד, אחרי שעשה סולחה עם דודי אמסלם והשניים השיגו 60% מקולות המצביעים מול רשימתו של עמית הלוי. כעת הפנים של ברקת הם לפריימריז הבאים להתברג שוב בעשירייה הראשונה, כששמו מוזכר כאחד המועמדים לתפוס את מקומות של נתניהו ביום שאחרי.