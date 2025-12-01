אחרי הפיצוץ ביום חמישי, אתמול נפגשו נתניהו וסמוטריץ' בארבע עיניים כדי לדון בתוספת לתקציב הביטחון. נתניהו קיבל את דעתו של שר האוצר כי לא יהיו פריצות במסגרת התקציב

הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2026 מעלים הילוך ובמוקד נמצא הדרישה לתוספת של 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. אחרי הפיצוץ ביום חמישי שעבר, אתמול נפגשו נתניהו וסמוטריץ' בארבע עיניים לדון על התוספת לתקציב הביטחון.

ביום חמישי אישר נתניהו את בקשת שר הביטחון לתוספת של 350 מיליארד שקל בעשור הקרוב. סמוטריץ' רתח וטען כי ההחלטה התקבלה ללא דיון וללא הליך תקין.

כעת, יומיים אחרי, נפגשו השניים שוב ללבן את העניינים. סמוטריץ' אמר לנתניהו כי מערכת הבטחון חייבת להיכנס לתהליכי התייעלות משמעותיים ומדינת ישראל צריכה לצאת ממלחמה לצמיחה ולא יכולה להרשות לעצמה קיצוצים נרחבים והטלת מיסים, שהם הדרך היחידה לממן את הדרישה לתוספת התקציב.

נתניהו מצדו הבהיר כי התוספות לביטחון בשנים הבאות יהיו כמובן לפי יכולת הקיבולת של הכלכלה באופן שלא יכביד על המשק ולא יגרור מיסים רחבים כמו קיצוצים רוחביים. וכן, ידרוש התייעלות במערכות הביטחוניות.

בסופו של דבר נתניהו נתניהו קיבל את עמדת סמוטריץ' והנחה את מערכת הבטחון להתחיל בקיצוצים והתייעלות, ולמהר לסגור את הפערים בין העמדות. בכך גם אותת ראש הממשלה כי לא יהיו פריצות בתקציב או דרישות מופלגות מצד משרדי הממשלה.