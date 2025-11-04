בכנס הצגת תקציב המדינה לשנת 2026 אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ: "נצטרך להקטין את המחיר הכלכלי של המלחמה לטובת המשק כולו"

במהלך כנס הצגת תקציב המדינה לשנת 2026 שנערך היום (שלישי), התייחס שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' להשלכות הכלכליות של המלחמה ולמדיניות הממשלה לקראת השנה הבאה. השר הציג תמונה רחבה של הוצאות המדינה מאז תחילת הלחימה, והבהיר כי ישראל תמשיך במדיניות כלכלית אחראית לצד מתן סיוע נרחב לאזרחים ולמגזר העסקי שנפגעו.

לדברי השר, עלות המלחמה עומדת עד כה על כ-250 מיליארד שקל, מתוכם כ־180 מיליארד הוקדשו לביטחון. "יש לנו 200 אלף מפונים, שעליהם הוצאנו עד כה 12.5 מיליארד שקל ועוד מיליארדים רבים על מעטפת הסיוע. למעלה מ-300 אלף מילואימניקים, ועליהם הושקעו כ־20 מיליארד שקל נוספים", אמר.

עוד הוסיף כי הוגשו עד כה כ-780 אלף תביעות של אזרחים ועסקים שנפגעו מהמלחמה, מתוכן 120 אלף תביעות נזק ישיר. "אנחנו בונים קו ביצורים כלכלי כדי שאזרחי ישראל יוכלו להישען על המדינה. זה תפקידנו לשמור על היציבות, גם כשהאתגרים עצומים", הדגיש השר.

בהתייחס ליחס החוב-תוצר אמר: "לא משנה אם זה ייקח 10 שנים או פחות, אני בטוח שנחזור מהר מאוד לאיזון. הוכחנו אחריות גדולה גם בזמן חירום, והמשך הדרך יהיה באותה רוח".

מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום, אמר ב כי המשרד נערך ל"תקציב מעבר ממלחמה לצמיחה". לדבריו, סוכם עם משרד הביטחון על מסגרת תקציב 2026, והאוצר דורש עמידה בה.

"אנחנו רוצים ביטחון חזק, אבל זה עולה כסף. יש גם התייעלות נדרשת בזבוזים ודברים שגובלים בפלילים נבדקים כעת על ידי רשות המיסים", ציין רום. "המלחמה עלתה 80 מיליארד שקל, כשבין שליש לחצי מהסכום נובע מימי מילואים. כל שקל שמתבזבז בביטחון הוא שקל שנגרע משירותי רווחה".

הכלכלן הראשי, ד"ר שמואל אברמזון, הציג את תחזית האוצר המעודכנת: "השנה נעמוד על צמיחה של 2.8%, אך ב-2026 הצמיחה תזנק ל-5.2%. אנחנו רואים ירידה בפרמיית הסיכון, אך הסיכונים עדיין קיימים וצריך להמשיך לנהוג באחריות".

לדבריו, "כל שקל מיותר בביטחון הוא שקל במיסים, וכל איש מילואים שנעדר מעבודתו פוגע בתוצר. נצטרך להקטין את המחיר הכלכלי של המלחמה לטובת המשק כולו".

2026 תהיה שנת מפנה

נציגת אגף התקציבים באוצר אמרה כי "שנת 2026 צריכה להיות נקודת מפנה אמיתית לחזור לרמות הגירעון והחוב שלפני המלחמה. הממשלה גילתה אחריות וצמצמה הוצאות, אבל נדרש ריסון עמוק יותר, במיוחד בתקציב הביטחון".

לדבריה, "277 מיליארד שקל – זה ההפרש בין הגירעון שלפני המלחמה לזה שנוצר בעקבותיה. נצטרך לחזור לשגרה תקציבית, לשנה נורמלית, ולהחזיר את המשק הישראלי למסלול צמיחה ויציבות"