ברקע החקירה נגד מני בנימין מפקד להב 433. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דניאל (דני) לוי החליט היום (חמישי) להחזיר אותו לתפקיד ביום ראשון הקרוב.

כזכור בשבוע שעבר מפכ״ל המשטרה הודיע כי קיבל את בקשתו של ראש להב 433, ניצב מני בנימין, לצאת לחופשה של שבוע. בקשות מגיעה יום אחרי חקירתו השנייה במחלקה לחקירות שוטרים, בחשד לעבירות הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

שבוע לפני כן דווח כי מח"ש עיכבה לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. יום לאחר מכן הותר לפרסום כי הקצין שנחקר היה ראש להב 433, ששוחרר בתום חקירתו בתנאים מגבילים – שכללו הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים. בנוסף, בתום החקירה נלקח הטלפון הנייד שלו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על ההחלטה: "מברך את המפכ"ל ומגבה אותו על ההחלטה החשובה להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כראש להב 433. היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת בפרשת הפצ״רית וגילוי מעורבות היועמ״שית"."הגילויים החמורים הערב, הכוללים שיבוש הליכי חקירה תוך ניגוד עניינים, ותפירת תיק פלילי לניצב במשטרה, מחייבים את ביעור השחיתות במערכת המשפטית".