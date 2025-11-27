ברקע החקירה נגד מני בנימין מפקד לה"ב 433. מפכ"ל המשטרה דני לוי החליט להחזיר אותו לתפקיד, שבוע אחרי שיצא לחופשה בעקבות החשדות

ברקע החקירה נגד מני בנימין מפקד להב 433. מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דניאל (דני) לוי החליט היום (חמישי) להחזיר אותו לתפקיד ביום ראשון הקרוב.

כזכור בשבוע שעבר מפכ״ל המשטרה הודיע כי קיבל את בקשתו של ראש להב 433, ניצב מני בנימין, לצאת לחופשה של שבוע. בקשות מגיעה יום אחרי חקירתו השנייה במחלקה לחקירות שוטרים, בחשד לעבירות הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

שבוע לפני כן דווח כי מח"ש עיכבה לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. יום לאחר מכן הותר לפרסום כי הקצין שנחקר היה ראש להב 433, ששוחרר בתום חקירתו בתנאים מגבילים – שכללו הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים. בנוסף, בתום החקירה נלקח הטלפון הנייד שלו.