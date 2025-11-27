חשיפה דרמטית: היועמ״שית הורתה לרמטכ"ל שלא לפנות למשטרה בפרשת הפ"צרית, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו

פרשת הפצ"רית: היועמ״שית, גלי בהרב מיארה, הורתה לרמטכ"ל שלא לפנות למשטרה בפרשת הפ"צרית, אלא טענה שהנושא נמצא תחת אחריותה והיא תטפל בו. כך על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח עוזר הרמטכ"ל אלון לניאדו התקשר למפקד להב 433 ניצב מני בנימין. השיחה התרחשה ב-16.10.25. בשיחה עדכן אותו על חקירה רגישה ודחופה שהוא מבקש שינהל. השניים קבעו פגישה כדי שהרמטכ"ל יספר לו על מה מדובר. זמן רב לאחר מכן הוא יגלה כי מדובר בפרשת הפצ"רית.

ביום ראשון בבוקר, לפני הפגישה, מני בנימין וראש אח"מ בועז בלט דיברו בטלפון. בנימין עדכן אותו שהוא בדרך לפגישה עם הרמטכ"ל שביקש לפגוש אותו לפגישה רגישה, ושהרמטכ"ל לא יכול להגיד לו בטלפון מה הנושא שלה. ראש אח"מ והתקשר ללניאדו. מיד לאחר מכן, התקשר עוזר הרמטכ"ל לראש להב ועדכן אותו שהפגישה בוטלה.

היועמשי"ת על חקירת הפצ"רית: הכול עובר דרכי

הסיבה לביטול הפגישה היא שיחה של היועמ"שית עם הרמטכ"ל שאמרה לו כי היא לוקחת את החקירה אליה. היא הורתה לו לבטל את הפגישה עם מפקד להב 433: "הכול צריך לעבור דרכי", אמרה בהרה מיארה.

עשרה ימים לאחר מכן ניצב בועז בלט התקשר למני בנימין ואומר לו להגיע לפגישה במחוז ירושלים. בלט אמר לבנימין שיבוא לפגישה עם ניצב משנה מומי משולם. בנימין ענה: למה דווקא מומי? יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שלא. אבל אתה לא תקבע לי איזה קצין אני אקח שיעבוד תחתיי. אין למומי מספיק חוקרים, והוא מנהל יחידה קטנה".

בלט השיב: "או שאתה בא איתו, או שאני מעביר את החקירה הזו הלאה" בנימין הגיב בתקיפות: "אני לא מקבל הוראות כאלה. לא חסרות לי חקירות. לא יודע על מה מדובר. תודה רבה". בלט בתיאום עם היועמ"שית החליט להעביר את החקירה הזו למלמ"ב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. ראש המלמ"ב ניסה להסתיר שהוא הגוף שחוקר את הפרשה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה ל-I24: ״איננו מתייחסים לשיח פנים ארגוני".