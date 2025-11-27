השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הערב (חמישי) הודעת תמיכה בלוחמים שתועדו יורים במחבלים בג'נין שהרימו ידיים: "מעניק גיבוי מלא ללוחמי מג"ב ולוחמי צה"ל שירו לעבר מחבלים מבוקשים שיצאו ממבנה בג'נין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שמצופה מהם – מחבלים צריכים למות!".

כזכור מוקדם יותר היום פורסם כי  בצה"ל החלו לחקור תקרית שהתרחשה היום בג'נין. החקירה החלה לאחר שפורסם ברשתות הפלסטיניות תיעוד בהם נראים שני מבוקשים שיוצאים בידיים מורמות מבניין ונכנעים. למרות זאת הם נורו למוות מטווח קצר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך פעילות של כוחות מג״ב וצה״ל בעיר ג׳נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון. המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג׳נין".

"הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים. לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים" נמסר. "האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".