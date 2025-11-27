השר לביטחון לאומי פרסם ההודעת תמיכה בלוחמים שתועדו יורים במחבלים שהרימו ידיים: " הלוחמים פעלו בדיוק כפי שמצופה מהם – מחבלים צריכים למות!"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הערב (חמישי) הודעת תמיכה בלוחמים שתועדו יורים במחבלים בג'נין שהרימו ידיים: "מעניק גיבוי מלא ללוחמי מג"ב ולוחמי צה"ל שירו לעבר מחבלים מבוקשים שיצאו ממבנה בג'נין. הלוחמים פעלו בדיוק כפי שמצופה מהם – מחבלים צריכים למות!".

כזכור מוקדם יותר היום פורסם כי בצה"ל החלו לחקור תקרית שהתרחשה היום בג'נין. החקירה החלה לאחר שפורסם ברשתות הפלסטיניות תיעוד בהם נראים שני מבוקשים שיוצאים בידיים מורמות מבניין ונכנעים. למרות זאת הם נורו למוות מטווח קצר.

