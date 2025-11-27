בצה"ל פתחו בחקירת תקרית חריגה שהתרחשה בג'נין, לאחר ששני מבוקשים יצאו ממבנה שעליו הכוחות סגרו, הרימו ידיים ונכנעו – ולמרות זאת נורו למוות

אירוע חריג: בצה"ל החלו בחקירה של תקרית שהתרחשה היום (חמישי) בג'נין, זאת לאחר שפורסם ברשתות הפלסטיניות תיעוד בהם נראה כי שני מבוקשים יצאו בידיים מורמות מבניין ונכנעו – ולמרות זאת הם נורו למוות מטווח קצר.

לפי הודעת דובר צה"ל, "במהלך פעילות של כוחות מג״ב וצה״ל בעיר ג׳נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון. המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג׳נין".

"הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים. לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים" נמסר. "האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".