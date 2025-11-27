יו״ר ועדת הכספים, חבר הכסנת חנוך מילביצקי תקף היום בחריפות (חמישי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "הוא לא ״שלטון החוק״, הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות"
דבריו המלאים: "יצחק עמית הוא לא "שלטון החוק", אלא ההפך בדיוק. הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות ומנסה לקחת בכח סמכויות שהחוק מעולם לא העניק לו. זו כמעט ההזדמנות האחרונה לומר לו די! ולהחזיר את השפיות למערכת המשפט".
מוקדם יותר חבר הכנסת בני גנץ התייחס לצעקות של הקהל בבית המשפט שהופנו כלפיי יצחק עמית וקרא לכלוא אותם: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה – הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק. הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח.
מה דעתך בנושא?
העבריין עמית
יצחק עמית העבריין שהשטלת על המדינה17:12 27.11.2025
דוד
בתגובה ל: העבריין עמית
אנאלפבית, מנסה ללמד אותנו עאלק עובדות.17:24 27.11.2025
בורלא מיתע
בני גנץ מגן בעליבותו כי רבה על עבריין הבניה גונב המלכות בגךימה השחורה. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮17:20 27.11.2025
אאא
גנץ איש בזוי וחנפן גדול17:30 27.11.2025
דוד
בתגובה ל: העבריין עמית
אנאלפבית, מנסה ללמד אותנו עאלק עובדות.17:24 27.11.2025
