יו״ר ועדת הכספים, חבר הכסנת חנוך מילביצקי תקף היום בחריפות (חמישי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "הוא לא ״שלטון החוק״, הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות"

דבריו המלאים: "יצחק עמית הוא לא "שלטון החוק", אלא ההפך בדיוק. הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות ומנסה לקחת בכח סמכויות שהחוק מעולם לא העניק לו. ‏זו כמעט ההזדמנות האחרונה לומר לו די! ולהחזיר את השפיות למערכת המשפט".

מוקדם יותר חבר הכנסת בני גנץ התייחס לצעקות של הקהל בבית המשפט שהופנו כלפיי יצחק עמית וקרא לכלוא אותם: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה – הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק. ‏הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח.

הפיכת בית המשפט לזירה של ויכוח פוליטי היא דבר מסוכן ביותר לדמוקרטיה הישראלית"..  בבג"ץ התנהל היום דיון סביב מי יוביל את החקירה בפרשת הפצ"רית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד גינה אף הוא את הצעקות וכתב: "ההתפרעות של ח"כ גוטליב ואנשי "כוח 100", היום בבית המשפט העליון, היא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. זה לא היה קורה בארה״ב, לא באנגליה, לא באף מדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה.

במהלך דבריו של נציג שר המשפטים, עו"ד דו פטר, נשמעו קריאות ביניים מצד הקהל, כשאחד מהם צעק: "יצחק עמית אתה עבריין! אין לך טופס 4!" באולם נוצרה מהומה קטנה, ועמית הורה להוציא את המפריעים: "עמית: אני שמח שהציבור רואה את מה שקורה במדינה, כיצד מנסים להלך אימים על בית המשפט".