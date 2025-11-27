ח"כ חנוך מילביצקי תקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "הוא לא ״שלטון החוק״, הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות"

יו״ר ועדת הכספים, חבר הכסנת חנוך מילביצקי תקף היום בחריפות (חמישי) בחריפות את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית: "הוא לא ״שלטון החוק״, הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות"

דבריו המלאים: "יצחק עמית הוא לא "שלטון החוק", אלא ההפך בדיוק. הוא מוביל את בג״צ לרמיסה אלימה של עקרון הפרדת הרשויות ומנסה לקחת בכח סמכויות שהחוק מעולם לא העניק לו. ‏זו כמעט ההזדמנות האחרונה לומר לו די! ולהחזיר את השפיות למערכת המשפט".

מוקדם יותר חבר הכנסת בני גנץ התייחס לצעקות של הקהל בבית המשפט שהופנו כלפיי יצחק עמית וקרא לכלוא אותם: "מי שצעקו היום בבית המשפט והתפרצו לא מביעים מחאה – הם מבקשים להלך אימים על שלטון החוק. ‏הם צריכים להיעצר, ולשבת מאחורי סורג ובריח.