חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה היום (שלישי) בציוץ ברשת ה-X בחריפות את יהודית תירוש התובעת במשפט נתניהו וקראה לשופטים להגביל אותה: "היא גוררת זמן. מושכת זמן. זה ככ שקוף".

ההודעה המלאה: "ליהודית תירוש, זו ששיקרה את בית המשפט המחוזי, שאמרה שלא ידעה על תחבולות חקירה בזויות, והוברר שידעה גם ידעה ולקחה חלק פעיל במהלכן, יש שיטה. היא גוררת זמן. מושכת זמן. זה כ"כ שקוף. שואלת שאלות מטופשות, חסרות ערך וחסרות רלוונטיות. הכל כדי לגרור את רה״מ בעת הזו לדיונים בבית המשפט, ולעכב את זימון עדי ההגנה – מנדלבליט ואלשיך. אני מצפה מהשופטים לעשות שימוש בסמכותם לפי סעיף 3 לחסד״פ ולתחום את משך החקירה הנגדית. יש גבול!!".

בימים האחרונים נתניהו הוא זה שביקש דחיות וקיצורים. היום ראש הממשלה קיבל מעטפה סודית במהלך עדות במשפטו ויצא מהאולם. זמן קצר לאחר מכן נתניהו חזר לאולם בית המשפט לזמן קצר ואז התכנס עם השופטים בלשכתם כדי לדון בבקשה לסיים את הדיון ב-13:00 לטענתו מסיבות "שלא יכול לפרט, ברמה המדינית הגבוהה".