ח"כ יולי אדלשטיין, שעמד בראש ועדת החוץ והביטחון עד שהודח בעקבות חוסר הסכמה לגבי חוק הגיוס, הגיב לראשונה ברשומה ברשת X לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט, יו"ר הוועדה הנוכחי.
לדברי אדלשטיין: "כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל – אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס. אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה״ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יוסי
יוסי

אדלשטיין אני לא מכיר עדיין את החוק אבל ברגע שאתה מתנגד אני מבין שאתה נגד לומדי התורה תתביש לך16:40 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיר
מאיר

קדימה לא להתגייס למילואים עד ביטול הנזק הזה16:35 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מישל אואקנין
מישל אואקנין

מה ? אדלשטיין מהקואליציה?17:17 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
