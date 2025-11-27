ח"כ יולי אדלשטיין, שעמד בראש ועדת החוץ והביטחון עד שהודח בעקבות חוסר הסכמה לגבי חוק הגיוס, הגיב לראשונה ברשומה ברשת X לפרסום טיוטת חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט, יו"ר הוועדה הנוכחי.

לדברי אדלשטיין: "כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל – אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס. אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה״ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".

אדלשטיין על חוק הגיוס