לאחר שגיא פלג טען כי מרדכי דוד עובר על החוק ומטריד אותו, בית המשפט קבע אחרת, וסירב לבקשתו של גיא פלג נגד דוד וארגון "אחים לצדק"

מרדכי דוד, מקים ארגון "אחים לצדק", אשר מקיים מחאות סערות כנגד מפגינים חוסמי כבישים, וגורמים מובילים בשמאל בישראל, ובין היתר נגד כתבי המשפט גיא פלג ואביעד גליקן, זכה להישג משמעותי בבית המשפט.

לאחרונה, עלה שמו של דוד לכותרות, בעקבות פעולות מחאה נגד כתב הפלילים של חדשות 12 גיא פלג, כאשר חסם את רכבו, עמד בקרבתו וצילם אותו מטווח קרוב. פלג וחדשות 12 התרעמו כנגד המעשה, והאשימו את דוד באלימות כנגד הכתב.

בעקבות המקרים, הגישו פלג וחדשות 12 בקשה לבית המשפט לפרסם צו הרחקה כנגד מרדכי דוד, אשר יקבע שייאסר עליו להתקרב אל גיא פלג, במרחק של 500 מטרים.

אך כעת פסק בית המשפט בנושא, וקבע, במכה משפטית לפלג וערוץ 12 כי לא יינתן צו הרחקה כנגד מרדכי דוד. השופט הבהיר כי אין לחדור למרחב הפרטי של פלג ולהיצמד אליו לרמה פיזית במהלך פעולות המחאה כנגדו, אך סירב להוציא צו שיגביל את דוד כפי שהתבקש.