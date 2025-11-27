מרדכי דוד, מקים ארגון "אחים לצדק", אשר מקיים מחאות סערות כנגד מפגינים חוסמי כבישים, וגורמים מובילים בשמאל בישראל, ובין היתר נגד כתבי המשפט גיא פלג ואביעד גליקן, זכה להישג משמעותי בבית המשפט.
לאחרונה, עלה שמו של דוד לכותרות, בעקבות פעולות מחאה נגד כתב הפלילים של חדשות 12 גיא פלג, כאשר חסם את רכבו, עמד בקרבתו וצילם אותו מטווח קרוב. פלג וחדשות 12 התרעמו כנגד המעשה, והאשימו את דוד באלימות כנגד הכתב.
בעקבות המקרים, הגישו פלג וחדשות 12 בקשה לבית המשפט לפרסם צו הרחקה כנגד מרדכי דוד, אשר יקבע שייאסר עליו להתקרב אל גיא פלג, במרחק של 500 מטרים.
אך כעת פסק בית המשפט בנושא, וקבע, במכה משפטית לפלג וערוץ 12 כי לא יינתן צו הרחקה כנגד מרדכי דוד. השופט הבהיר כי אין לחדור למרחב הפרטי של פלג ולהיצמד אליו לרמה פיזית במהלך פעולות המחאה כנגדו, אך סירב להוציא צו שיגביל את דוד כפי שהתבקש.
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
0 דיונים
מוטי הקרייתי
בימין זקוקים לעוד 1000 בחורים נועזים כמו מרדכי דוד ואז המחנה הקפלניסטי יירגע.14:55 27.11.2025
יהודי
ממש 4 אמות, כמרחק שיש לשמור מיהודי העומד בתפילת 18.15:08 27.11.2025
לוי כהן
להשוות בין מרדכי דוד לגיע פלג זה כמו להשוות בין ...
להשוות בין מרדכי דוד לגיע פלג זה כמו להשוות בין בוגאטי-------דוד------ לפיאט 600 טרנטההמשך 15:24 27.11.2025
נחום
מרדכי דוד גבר שבגברים, הבעיה היא, כשהתקשורת בעזרת הפרקליטות, יעשו הכול, כדי להגיש נגדו כתב אישום. אם יצליחו, רוב חברי הכנסת מהימין, יתעלמו ממנו, ולא יסייעו לו. ללמוד מהשמאל, כיצד...
מרדכי דוד גבר שבגברים, הבעיה היא, כשהתקשורת בעזרת הפרקליטות, יעשו הכול, כדי להגיש נגדו כתב אישום. אם יצליחו, רוב חברי הכנסת מהימין, יתעלמו ממנו, ולא יסייעו לו. ללמוד מהשמאל, כיצד הוא מגן על אנשיו.המשך 15:45 27.11.2025
קורין
ישר כח בהצלחה לפעיל מרדכי דויד שעושה הסהרו כמו 1000 איש צדיק15:46 27.11.2025
אשאאש
אחחחחחחחח פלג קיבלת מפלה15:56 27.11.2025
אבי
דוד מרדכי עבריין צעצוע... יגמור בכלא כמו כל עבריין15:55 27.11.2025
אילן
12🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮1215:53 27.11.2025
מרדכי דוד הנסיך
יהיו עוד המון מרדכי דוד16:05 27.11.2025
ברנע
פלג הבין שבית המשפט נימצה אצלו בכיס אז לא בטוח16:00 27.11.2025
