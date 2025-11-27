החל ביצוע הקמת קו מים חדש בגוש עציון, באורך של כ־6 ק"מ ובקוטר 54 צול, כחלק מחיזוק אספקת המים ליישובי גוש עציון, קריית ארבע וחברון.

המנהל האזרחי החל בימים האחרונים בביצוע פרויקט תשתית משמעותי להקמת קו מים חדש בגוש עציון. המהלך צפוי לשפר באופן ניכר את יציבות אספקת המים ליישובי האזור, וכן לחזק את מערך המים בקריית ארבע ובחברון. לפי התכנון, תתבצע בשנים הקרובות השקעה כוללת של כ-1 מיליארד שקלים לשדרוג תשתיות המים ברחבי האזור.

במסגרת העבודות מוקם קו הולכה מרכזי באורך של כ-6 קילומטרים ובקוטר 54 צול, המחבר בין מערכת המים הארצית לבין מאגרי המים האזוריים. במקביל מבוצע שדרוג למתקני השאיבה והבקרה, במטרה לשפר את יכולת ההולכה ולתת מענה לגידול בצריכת המים הצפוי בשנים הקרובות.

קמ״ט מים במנהל האזרחי, רועי אסייג, אמר כי "מדובר בצעד משמעותי בדרך להבטחת אספקת מים רציפה, איכותית ויציבה לתושבים. הקו החדש יאפשר ניהול יעיל יותר של מקורות המים באזור וגם את הפחתת התלות במערכות מקומיות ישנות. אנו נמשיך לפעול כדי לשפר ולפתח את התשתיות ביהודה ושומרון, זאת למען רווחתם של התושבים".