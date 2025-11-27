בדרך למינוי בכירה סרוגה במועצת הקולנוע? בהתאם להחלטת המועצה שהתקבלה אתמול (רביעי), מועצת הרשות השנייה המליצה בפני שר התרבות מיקי זוהר, על מוריה שיראל לכהן כחברה במועצת הקולנוע.
מוריה שיראל שימשה כמנכ"לית קרן קולנוע- פרויקט הקולנוע הגלילי, במשך כארבע שנים, והיא בעלת תארים אקדמיים, בין היתר בתחום התקשורת והקולנוע.
למוריה ניסיון בניהול צוותים רב תחומיים, ליווי אמנותי של סרטים, ניהול תקציבים, יצירת שותפויות בין מגזריות ועבודה עם משרדי ממשלה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
טל
מכלוף. מה עם הפרס האלטרנטיבי. אפילו כסף לא קונה לך יוקרה. אפס מאופס.14:29 27.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר