שירות הביטחון הכללי חשף תשתית מעמיקה של הברחות שבוצעו על ידי ערבים ישראלים, תושבי כפר קאסם ורהט, במסגרתן הועברו נשקים וכסף לארגוני טרור ביהודה ושומרון, בהוראת חמאס.
על פי הודעת השב"כ, התארגנות זו הופעלה על ידי אחמד צרצור, אזרח ישראלי במוצאו מכפר קאסם, המתגורר בשנים האחרונות בטורקיה ופועל מטעם חמאס. צרצור ניצל קשרים אישיים, משפחתיים וחברתיים בישראל כדי לגייס אזרחים ערבים ישראלים ולבנות רשת הברחות שהעבירה אמל"ח וכספים ל ארגוני טרור באיו"ש.
בחקירת השב"כ ומשטרת ישראל נעצרו מספר חשודים, תושבי כפר קאסם ורהט, בחשד שרכשו נשקים מסוחרי אמל"ח בנגב והעבירו אותם ליעדם ביהודה ושומרון. בנוסף, נחשף כי הכספים שהוזרמו לפעילות הגיעו מטורקיה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, שהומרו בישראל למזומן בידי חלפנים, ממנו מומן רכש הנשק.
מעצרי החשודים הובילו לחשיפת כלל רשת ההברחות, ובשב"כ מציינים כי כתבי אישום יוגשו נגדם בזמן הקרוב.
מטעם השב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי רואה בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה", נכתב. "נמשיך לפעול בנחישות לסיכול כל איום ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים".
