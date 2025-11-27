ארה"ב מקפיאה מיידית את כל ההגירה מאפגניסטן לאחר פיגוע בו מהגר אפגני רצח שני חיילי משמר לאומי בוושינגטון

אחרי הפיגוע הקטלני, בו מהגר אפגני לא חוקי רצח שני חיילי משמר לאומי, ארה"ב הודיעה על הקפאה כל הכניסות וההגירות מתוך אפגניסטן אל ארצות הברית.

שעות לאחר הפיגוע הקטלני שבו מהגר לא חוקי מאפגניסטן רצח שני חיילי משמר לאומי סמוך לבית הלבן, הודיע הממשל האמריקני על הקפאה מלאה ומיידית של כל בקשות ההגירה, המקלט והאשרות מאזרחים אפגנים, עד להודעה חדשה.

על פי החקירה, החשוד, רחמאנוללה לקנואל, שהגיע לארה"ב בשנת 2021 במסגרת תכנית קליטה לפליטים מאפגניסטן בזמן הנסיגה האמריקאית, פתח באש מטווח אפס על חיילי המשמר הלאומי, בעודו צועק "אללה אכבר" ויורה בהם בירי קטלני.

הרשויות מגדירות את האירוע כ"מעשה טרור אפשרי", וה-FBI ממשיך לחקור את המניע.

רשויות ההגירה הודיעו כי הן "עוצרות לחלוטין את כל תהליכי ההגירה והאשרות לאפגנים", כולל בקשות שכבר נמצאות בעיבוד. הנשיא טראמפ הנחה לבצע בדיקה מחודשת של כל מי שהובא לארה"ב מאז 2021 במסגרת תוכניות הסיוע לפליטים, בטענה שמערך הסינון בתקופת הממשל הקודם היה "רשלני ולא מספק".