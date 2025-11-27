תושבי גבעת 'שירת ציון', התוקפו על ידי עשרות ערבים באמצעות אלות ובאבנים. המבנים ניזוקו והפורעים נמלטו מהזירה לפני הגעת כוחות הביטחון. תושבים טוענים כי מדובר בהמשך סדרת תקיפות שנמשכות בחודשים האחרונים

עשרות ערבים מהכפרים קדום ובית ליד הגיעו היום (חמישי) לעבר גבעת 'שירת ציון' שבשומרון, תקפו את התושבים באלות ובאבנים וגרמו נזק למספר מבנים. על פי הדיווחים מהשטח, לא היו נפגעים בנפש. הכוחות הוזעקו על ידי התושבים אך הפורעים נמלטו לפני הגעתם, ולא דווח על עצורים.

לפי העדויות, האירוע החל כאשר תושבי הגבעה זיהו קבוצה גדולה מתקרבת לעברם. "הבחַנו בעשרות פורעים חמושים באלות ואבנים עולים לכיווננו", סיפרו שם. לדבריהם, הם הזעיקו את הצבא וניסו להדוף את התוקפים עד להגעת הכוחות.

בהמשך, כך נמסר, קבוצה נוספת של תוקפים עקפה את התושבים ונכנסה לשטח הגבעה. במקום דווח כי ציוד נהרס ומבנים ששימשו למגורים נפגעו. "הם הגיעו ממש לבתים, שברו ציוד והרסו מבנים", תיארו תושבים.

לטענת התושבים, מדובר באירוע נוסף בשרשרת תקיפות בחודשיים האחרונים. בעבר דווח על הצתות והשחתה במקום, וגם על פציעה של אחד התושבים בתקיפת אבנים. בגבעה מציינים כי התריעו בפני גורמי הביטחון על חשש להמשך פגיעה.

גבעת 'שיר ציון' הוקמה לזכר סגן שיר חג'ג' שנרצחה בפיגוע בירושלים בשנת 2018. מאז הקמתה, מספרים התושבים, נרשמו במקום תקריות חוזרות מצד תוקפים מן האזור. לצד זאת, היו גם פינויי תושבים על ידי כוחות הביטחון.

תושבי הגבעה ביקרו את התגובה שבשטח וקראו לתגובה תקיפה יותר. "כמעט בכל יום אנחנו מתקשרים ומתריעים לצה"ל על התארגנויות סביבנו", ציינו. לדבריהם, "אנחנו מתריעים והצבא מתעלם, ולבסוף אנחנו מותקפים".

עוד הוסיפו כי האירוע הסתיים ללא פגיעות חמורות, אך לשיטתם המענה הביטחוני אינו מספק: "האירוע היום נגמר בנס ללא נפגעים בגוף למעט פציעות יבשות. הגיע הזמן שיפסיקו להתייחס אלינו כאויב ויתחילו להילחם באויב שתוקף אותנו בלי סוף".