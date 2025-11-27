עדי הימלבלוי חוגגת 41: מהילדות המאתגרת, דרך "השמיניה" והפסטיגלים, ועד ההתמודדות האישית, הגירושין והזוגיות החדשה עם בן זיני. 10 עובדות שלא ידעתם

מילדת פסטיגלים ועד זוגיות חדשה עם בן זיני: עדי הימלבלוי, אחת הפרזנטוריות והשחקניות המזוהות בישראל, מציינת היום 41. לכבוד יום הולדתה ויותר משני עשורים של קריירה, אספנו 10 דברים פחות מוכרים על עדי – הכוכבת שתמיד נשארה חלק מהמסך הישראלי.

1. ילדות לא פשוטה – ונחישות גדולה

הימלבלוי גדלה בחולון, והתמודדה עם מציאות מורכבת כבר מגיל צעיר: הוריה התגרשו כשהייתה בת שלוש, ואביה נפטר ממחלת הסרטן כשמלאו לה רק 13. למרות האובדן, היא בנתה לעצמה מסלול עצמאי – ובגיל 16 כבר עבדה כברמנית בתל אביב, בדרך לעולם הבמה.

2. הופעה ראשונה כבר בגיל שמונה

לפני שהייתה דוגמנית, שחקנית או מנחה – היא הייתה ילדה שמופיעה בקלטת "100 שירים ראשונים". רבים זוכרים את ציפי שביט ונתן דטנר, אבל פחות יודעים שעדי הקטנה הייתה שם, בדרך הראשונה לעולם הבידור.

3. הזכייה ששינתה הכול

ב-2001 זכתה בתחרות "נערת פלפל" בתכניתו של דודו טופז. זו הייתה קפיצה מטאורית: בשנייה אחת היא הפכה מדוגמנית בתחילת דרכה – לפנים שלא מפסיקים לדבר עליה. היום ברור שמדובר היה ברגע ששינה את מסלול הקריירה שלה.

4. נטשה מ"השמיניה": התפקיד שיצר אגדה

אי אפשר לדבר על עדי בלי לדבר על נטשה סוגוביה מ"השמיניה" – הדמות שהגדירה דור שלם. נטשה הייתה הרבה יותר מעוד תפקיד נוער: היא הייתה הציירת המחוננת, השקטה והמסתורית, זו שתמיד הרגישה שונה אבל חזקה מבפנים. הדינמיקה עם אילן, החברות עם רוני, הסודות של פרויקט "השמיניה" – כל אלה הפכו אותה לאחת הדמויות הכי מזוהות ואהובות בטלוויזיה הישראלית.

5. "האלופה": מעבר חד אל עולם המבוגרים

אחרי "השמיניה", היא הפתיעה בתפקיד דרמטי כבוגר – ליאן פדידה ב"האלופה". המשחק לצד יהודה לוי הפך אותה לשחקנית מיינסטרים מבוקשת, והוכיח שהיא הרבה מעבר ל"פנים יפות" של סדרות נוער.

6. מלכת הפסטיגלים

"פסטיגל פנטזיה", "קונג פו פסטיגל", "על הזמן" ו-"X פסטיגל" – הימלבלוי הייתה חלק מההרכב הכי נוצץ על הבמה, שנה אחרי שנה. ביצועים כמו "שלוש חברות" או "נולדתי להופיע" עדיין צוברים צפיות ביוטיוב, והפכו אותה לאחת הדמויות המזוהות ביותר של חג החנוכה.

7. פרזנטורית מבוקשת

בגדי ים, הלבשה תחתונה, טיפוח, נעליים – הימלבלוי הובילה אינספור קמפיינים, ובמשך יותר מעשרים שנה הצליחה לשמור על מעמד של פרזנטורית מבוקשת. מותגים חיפשו אותה כי הציבור אהב אותה, וזה קשר שלא נשבר עד היום.

8. התמודדות אמיצה עם מחלה

לא רבים ידעו, אבל באמצע הקריירה היא התמודדה עם סרטן בלוטת התריס. אחרי טיפול מוצלח והחלמה, היא בחרה לחשוף את ההתמודדות, לדבר על בריאות, על מודעות – ועל הכוח לקום ממשברים. היא גם סיפרה שגדלה עם הפרעת קשב, והשיחה הזו פתחה דלת לרבים.

9. המשפחה והגירושין

לאורך השנים ניהלה מספר קשרים מתוקשרים, ובהמשך נישאה לחבר ילדותה נדב פלד, איתו הקימה משפחה ושני בנים. אחרי פרידה מכובדת וגירושים שהסתיימו השנה, הצליחה לשמור על איזון בין בית לקריירה – ולהמשיך לאהוב את מה שהיא עושה.

10. הזוגיות החדשה והמדוברת עם בן זיני

מאוקטובר האחרון, הימלבלוי מנהלת זוגיות מתוקשרת עם הזמר בן זיני. השניים הפכו לאחד הזוגות המדוברים בארץ – בין השאר בגלל פער הגילים ביניהם: 14 שנה. למרות הרעש, השניים משדרים יציבות, הומור וחיבור שמפתיע גם את מי שהרימו גבה בהתחלה.